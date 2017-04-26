Российские биологи предупредили об опасной эволюции туберкулезной палочки

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Биологи из МФТИ и Института общей генетики РАН обнаружили несколько тысяч опасных мутаций в ДНК туберкулезной палочки, делающие ее более стойкой перед иммунитетом человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Genome Biology and Evolution.

"Человечество пытается опередить болезнь с помощью новых препаратов и технологий для лечения, однако эта борьба тактически уже проиграна. За пятьдесят лет был создан только один новый антибиотик "Бедаквилин" с новым механизмом действия. Он используется где-то два года. Но у микобактерий уже появились мутации устойчивости к данному антибиотику", — рассказывает Валерий Даниленко, сотрудник Института общей генетики РАН и Московского Физтеха.

Туберкулез, наряду с раком и болезнями сердца и сосудов, сегодня является одной из главных причин смерти людей, особенно в странах с неблагоприятным климатом или там, где широко распространен ВИЧ. Главным средством для борьбы против туберкулеза сегодня является вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году.

Несмотря на отсутствие новых вакцин и широкую распространенность туберкулеза, БЦЖ продолжает относительно эффективно защищать организм человека от заражения Mycobacterium tuberculosis. Бактерия, как считали западные ученые, по каким-то непонятным причинам до сих пор не мутировала настолько, чтобы иммунные клетки перестали ее распознавать.

Даниленко и его коллеги выяснили, что это на самом деле не так. Они составили генетический атлас всех известных штаммов туберкулезной палочки и открыли новую сверхзаразную и очень опасную подгруппу этой бактерии, изучая геномы микробов, извлеченных из тела россиян, зараженных ВИЧ.

По словам ученых, им удалось найти и выделить 3,5 тысячи мутаций сразу в 319 генах туберкулезной палочки, которые она использует для проникновения в человеческий организм и борьбы с иммунной системой, некоторые из которых существенно упрощают эту задачу для микроба.

Эти мутации, как отмечают генетики, пока встречаются в основном в одиночном виде в ДНК 1,5 тысяч штаммов туберкулеза, которые им удалось изучить. С другой стороны, комбинация всего трех самых опасных из них сделала один из штаммов туберкулезной палочки, существующий сейчас в России, Швеции, Беларуси и в Иране, очень опасным для людей с ослабленным иммунитетом.

Источником этой бактерии, получившей имя B0/N-90, является одна из больниц Самарской области, откуда она быстро распространилась по России и прилежащим странам. Судя по мелким различиям в ДНК представителей этого штамма туберкулеза из разных частей России, бактерия быстро мутирует и ее дальнейшая эволюция может стать большой проблемой для людей с ослабленным иммунитетом и ВИЧ-инфицированных. В пользу этого уже говорит то, что авторы статьи обнаружили подобные микробы с новыми мутациями в организме носителя ВИЧ из Иркутска.

"Мы совместно с нашими коллегами из ЮАР и Китая подготовили проект, который позволит исследовать выявленный нами эпидемиологически опасный штамм. Проект находится на рассмотрении экспертных сообществ трех стран, в том числе в Минобрнауки РФ. Мы пытаемся предупредить международное сообщество и профильные министерства здравоохранения стран БРИКС о грядущей опасности. В 80-е годы появился ВИЧ. Чего-то подобного можно ожидать и в отношении новых мутантных штаммов туберкулёза — откроется "Ящик Пандоры", — заключает Даниленко.