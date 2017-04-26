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РИА Наука
РИА Наука

Ученые доказали, что диетические продукты вызывают ожирение

13:5926.04.2017
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© Fotolia / Subbotina AnnaДевушка на диетеДевушка на диете
© Fotolia / Subbotina Anna

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Некоторые "диетические" продукты оказались более опасными, чем их "жирные" аналоги, так как они содержат в себе чрезмерно много сахара и вызывают необратимые изменения в работе печени и мозга, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Physiology & Behavior.

"Многие "обезжиренные" диетические продукты содержат в себе много сахара и маскируются под здоровую пищу, используя яркие упаковки и красивые имена. На самом деле они так же сильно вредят печени, что и жирная еда, и в не меньшей степени способствуют развитию ожирения", — заявил Кшиштоф Чая (Krzysztof Czaja) из университета Джорджии в Афинах (США).

В последние несколько десятилетий на прилавках магазинов появилось множество продуктов и напитков, которые их производители называют "диетическими" и которые, по их уверениям, не содержат в себе жиров или сахара. Их появление и реклама никак не замедлили темпов распространения эпидемии ожирения по миру, и к 2030 году, как ожидают ученые, от лишнего веса будет страдать больше трети жителей стран развитого мира.

Газированный напиток
© Fotolia / Brent Hofacker
Ученые выяснили, почему диетическая кола не помогает похудеть

Чая и его коллеги решили выяснить, почему так происходит, наблюдая за жизнью нескольких групп крыс, часть из которых они кормили обычной пищей, а других – высококалорийной жирной едой или предположительно "здоровой" диетической пищей с большой долей углеводов и почти полным отсутствием жира.

Через месяц после начала этого эксперимента ученые взвесили крыс, измерили доли жира и мускулов в их теле, и проверили все остальные жизненные показатели, в том числе состав микрофлоры, содержимое крови и предрасположенность разных частей их тела к воспалениям.

Как оказалось, никаких различий в работе организма у животных, питавшихся жирной пищей и "диетической" едой с большим количеством сахара, фактически не было. И те, и другие начали набирать лишний вес, жир начал накапливаться в их печени, а в их мозге и кишечнике ученые зафиксировали множество следов хронических воспалений. Ничего подобного не происходило в теле тех крыс, которые ели нормальную сбалансированную пищу.

Лабораторные мыши. Архив
© Fotolia / lculig
Биологи научились заражать мышей ожирением

Как отмечает ученые, отказ от подобной диеты не приводил к исчезновению очагов воспалений, что говорит о том, что подобные эффекты являются или необратимыми, или очень долгосрочными. По мнению биолога, это связано с тем, что переход на "диетическую" пищу заметно поменял состав микрофлоры кишечника крыс, сделав ее более склонной вызывать воспаления.

Высококалорийная диета превращает микрофлору в источник канцерогенов

"Что больше всего беспокоит – все эти эффекты возникали в теле крыс, которые ели "нормальное" количество калорий, сопоставимое с тем, сколько съедали грызуны из контрольной группы. Оказалось, что при употреблении "диетической" пищи организм вырабатывает жир в два раза эффективнее, чем во всех других случаях. Иными словами, крысам нужно было в два раза меньше калорий на такой диете, чтобы потолстеть так же сильно, как их сородичам, употреблявшим жирную пищу", — заключает Чая.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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9519451
Сделайте отдельную тему (рубрику) "Британские учёные"
14:04
26.04.2017
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Alexey Andreev
9519451, предложение верное, но и выводы в статье правильные.
14:05
26.04.2017
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