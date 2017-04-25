Главный претендент на роль предков людей может быть изгнан из рода Homo

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Австралопитеки седиба, считающиеся сегодня главными кандидатами на роль "потерянного звена" в эволюции человека, на самом деле ближе к австралопитекам, чем к роду Homo, заявили палеонтологи на конференции Американской ассоциации антропологов, проходившей в Новом Орлеане.

"Особь, которую нашли Бергер и его коллеги, является подростком, эквивалентом современного семиклассника. Наши расчеты показали, что он будет ближе к африканским австралопитекам, чем к людям, к тому времени, когда он вырастет. Соответственно, мы не верим в то, что австралопитеки седиба имеют уникальную связь с родом Homo", — заявил Уильям Кимбел (William Kimbel) из университета Аризоны в Темпе (США), чьи слова приводит новостная служба журнала Science.

Почти десять лет назад известный палеонтолог Ли Бергер (Lee Berger) из университета Витватерсранда (ЮАР) совершил удивительное открытие – он, а вернее его 9-летний сын и собака, нашел в пещере Малапа кости ранее неизвестного вида древних протолюдей, австралопитеков седиба (Australopithecus sediba), живших на Земле около двух миллионов лет назад.

Этот австралопитек необычен тем, что его останки представляют собой своеобразную мозаику из черт более древних австралопитеков и представителей рода Homo, в том числе типично человеческую структуру кистей рук и ног, которые вероятно были приспособлены к работе орудиями труда и прямохождению. По этой причине Бергер и многие другие палеоантропологи считают, что Australopithecus sediba являются древнейшим предком человека.

Кимбел и его коллега Йоэль Рак (Yoel Rak) из университета Тел-Авива (Израиль) заявляют, что Бергер и его сторонники ошибаются. По мнению израильского и американского палеонтологов, их коллег дезинформировало то, что найденная ими особь является не взрослым "человеком", а подростком с характерными "детскими" чертами анатомии.

Просканировав череп и кости австралопитеков седиба, Кимбел и Рак создали компьютерную программу, которая искусственно "состарила" их обладателя и показала, каким он должен был выглядеть во взрослой жизни.

То, что получилось, рассказывает Кимбел, было похоже не на человека или наших ближайших предков в виде прямоходящих или умелых людей (Homo erectus и Homo habilis), а на "обычных" африканских австралопитеков, живших в Африке в то же время, что и настоящие предки человека. Поэтому, как считают оба палеонтолога, австралопитеков седиба стоит считать родичами поздних австралопитеков, а не "потерянным звеном" в эволюции людей.

Сторонники Бергера с этим не согласны и, как передает Science, их версия подобных компьютерных расчетов показала прямо противоположные результаты. По их словам, единственный способ по-настоящему "свергнуть" Australopithecus sediba c трона предположительного предка людей – найти останки взрослой особи, чем сейчас и занимается команда самого Бергера.