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РИА Наука
РИА Наука

Главный претендент на роль предков людей может быть изгнан из рода Homo

12:5825.04.2017
(обновлено: 13:00 25.04.2017)
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© Фото : Lee BergerЧереп австралопитека седиба, обнаруженный в южноафриканской пещере МалапаЧереп австралопитека седиба, обнаруженный в южноафриканской пещере Малапа
© Фото : Lee Berger

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Австралопитеки седиба, считающиеся сегодня главными кандидатами на роль "потерянного звена" в эволюции человека, на самом деле ближе к австралопитекам, чем к роду Homo, заявили палеонтологи на конференции Американской ассоциации антропологов, проходившей в Новом Орлеане.

"Особь, которую нашли Бергер и его коллеги, является подростком, эквивалентом современного семиклассника. Наши расчеты показали, что он будет ближе к африканским австралопитекам, чем к людям, к тому времени, когда он вырастет. Соответственно, мы не верим в то, что австралопитеки седиба имеют уникальную связь с родом Homo", — заявил Уильям Кимбел (William Kimbel) из университета Аризоны в Темпе (США), чьи слова приводит новостная служба журнала Science.

Почти десять лет назад известный палеонтолог Ли Бергер (Lee Berger) из университета Витватерсранда (ЮАР)  совершил удивительное открытие – он, а вернее его 9-летний сын и собака, нашел в пещере Малапа кости ранее неизвестного вида древних протолюдей,  австралопитеков седиба (Australopithecus sediba), живших на Земле около двух миллионов лет назад.

Небольшая часть останков, найденных в пещере Восходящей Звезды
© Фото : Berger et al. / eLife 2015
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Этот австралопитек необычен тем, что его останки представляют собой своеобразную мозаику из черт более древних австралопитеков и представителей рода Homo, в том числе типично человеческую структуру кистей рук и ног, которые вероятно были приспособлены к работе орудиями труда и прямохождению. По этой причине Бергер и многие другие палеоантропологи считают, что Australopithecus sediba являются древнейшим предком человека.

Кимбел и его коллега Йоэль Рак (Yoel Rak) из университета Тел-Авива (Израиль) заявляют, что Бергер и его сторонники ошибаются. По мнению израильского и американского палеонтологов, их коллег дезинформировало то, что найденная ими особь является не взрослым "человеком", а подростком с характерными "детскими" чертами анатомии.

Кисть и ступня Homo naledi, раскрывшие его уникальную анатомию
© Фото : Peter Schmid and William Harcourt-Smith | Wits University
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Просканировав череп и кости австралопитеков седиба, Кимбел и Рак создали компьютерную программу, которая искусственно "состарила" их обладателя и показала, каким он должен был выглядеть во взрослой жизни.

То, что получилось, рассказывает Кимбел, было похоже не на человека или наших ближайших предков в виде прямоходящих или умелых людей (Homo erectus и Homo habilis), а на "обычных" африканских австралопитеков, живших в Африке в то же время, что и настоящие предки человека. Поэтому, как считают оба палеонтолога, австралопитеков седиба стоит считать родичами поздних австралопитеков, а не "потерянным звеном" в эволюции людей.

Кисть австралопитека седиба по сравнению с человеческой
© Фото : Peter Schmid
Новый вид австралопитеков может претендовать на звание "проточеловека"

Сторонники Бергера с этим не согласны и, как передает Science, их версия подобных компьютерных расчетов показала прямо противоположные результаты. По их словам, единственный способ по-настоящему "свергнуть" Australopithecus sediba c трона предположительного предка людей – найти останки взрослой особи, чем сейчас и занимается команда самого Бергера.

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