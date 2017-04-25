Ковальчук: ученые сами должны определить, как выбирать главу РАН

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Принципы выборов руководства Российской академии наук (РАН) должно определять само научное сообщество, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Вопрос, как кого назначить (руководителем РАН) — это частность. Но она должна быть решена. Научное сообщество — это сообщество очень демократичное и высокого уровня, сообщество свободных людей, которые могут решать и предлагать. Если оно хочет, чтобы назначали руководителя, оно должно проголосовать, само обратиться к власти с этим", — сказал Ковальчук в эфире телепрограммы "В рабочий полдень" на телеканале "Россия 24".

"Я думаю, что государство ведет себя очень правильно — оно не вмешивается в этот процесс. Государство сейчас активно создает условия для финансирования науки, и, что очень важно, определения приоритетов (развития науки)", — добавил Ковальчук.

Выборы президента РАН изначально должны были пройти 22 марта нынешнего года на общем собрании РАН. Кандидатами в президенты РАН были зарегистрированы возглавлявший тогда Академию наук академик Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и специалист в области наук о живом, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта академик Александр Макаров.

Двадцатого марта на общем собрании РАН все они сняли свои кандидатуры. Это решение было принято для того, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН и устав Академии наук, сделав их более совершенными. Новые выборы назначены на 26 сентября этого года.

Полномочия Фортова на посту президента РАН истекли 27 марта. Распоряжением правительства РФ 23 марта исполняющим обязанности главы РАН был назначен академик Валерий Козлов.