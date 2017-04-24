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РИА Наука
РИА Наука

Слоны любят "ушами", выяснили ученые

19:1724.04.2017
(обновлено: 19:32 24.04.2017)
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© AP Photo / Eranga JayawardenaСлон в Национальном зоологическом саду Шри-ЛанкиСлон в Национальном зоологическом саду Шри-Ланки
© AP Photo / Eranga Jayawardena

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Слоны-самцы любят "ушами" – наблюдения за их поведением показали, что они предпочитают выбирать тех самок, чье "гудение" им не знакомо, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Наше исследование показало, что самцы могут извлекать интересующую их социальную информацию из тех звуков, которые самки используют для общения с другими слонами. Это открытие говорит о том, что нам нужно обратить внимание на интеллектуальные способности самцов, в том числе их умение различать голоса. Пока не понятно, как долго самцы помнят голоса самок, и помогает ли это им выбирать подходящего партнера", — рассказывает Ангела Штёгер (Angela Stoeger) из Венского университета (Австрия).

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Африканские и индийские слоны являются высокоразвитыми социальными животными, которые используют самые различные методы для общения друг с другом, начиная с трубения хоботом и заканчивая инфразвуковым топотом. Слоны, как выяснили ученые недавно, обладают хорошей памятью, помнят всех своих друзей и недругов и обладают способностью к сопереживанию окружающим. 

Некоторые слоны, как выяснила Штёгер несколько лет назад, наблюдая за одиноким самцом по кличке Кошик в зоопарке города Йонъин в Южной Корее, даже пытаются общаться с людьми и пытаются выучить те "звуки" (корейские слова в данном случае), которые мы используем для разговоров с себе подобными. Кошик вряд ли понимает, что говорит, но при этом он прикладывал дополнительные усилия для того, чтобы максимально точно подражать речи корейцев, вставляя хобот в рот и издавая нетипичные для слонов звуки.

Это открытие, а также другие примеры хорошей памяти и высокой сообразительности слонов, натолкнуло Штёгер и ее коллегу Антона Баотика (Anton Baotic) на мысль, что самцы могут использовать свое умение различать голоса и подражать им для того, чтобы выбирать самок во время брачного сезона.
Дело в том, что слоны-самцы обычно ведут одиночный образ жизни и не живут в стадах, состоящих преимущественно из самок и молодых особей. В лесах Африки и Индии видимость крайне ограничена, и самки могут использовать свой голос в качестве своеобразной анкеты на "сайте знакомств" для всех потенциальных ухажеров.

Говорящий слон по кличке Кошик в корейском зоопарке Эверленд в городе Йонъин
© Фото : Current Biology, Stoeger et al.
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Руководствуясь этой идеей, Штёгер и Баотик провели необычный эксперимент. Они отправились в национальный парк Аддо на территории ЮАР, где жило множество слонов на открытом воздухе и в вольерах, и проверили, как живущие там самцы будут реагировать на записи голосов знакомых ему самок и незнакомок, обитающих в других частях парка или в других питомниках.

Как показали эти эксперименты, слоны предпочитали подходить и долго изучать те громкоговорители, откуда раздавались призывы совершенно незнакомых им самок, чье "гудение" было максимально более далеким по своей структуре от того, которое им приходилось слышать в прошлые месяцы и годы.

Что интересно, реакция самок была обратной – они предпочитали подходить к колонкам, откуда раздавались звуки знакомых им особей. Как полагают ученые, это связано с различиями в образе жизни самцов и самок – последние связаны крепкими социальными связями с остальными членами их стада, тогда как самцы не имеют подобной привязанности.

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По мнению Штёгер и Баотика, подобное влечение самцов к незнакомкам может объясняться эволюционными причинами – это может помогать им избегать вырождения, однако это утверждение еще нужно доказать в ходе более длительных наблюдений за тем, как самцы взаимодействуют с несколькими разными самками в условиях дикой природы.

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