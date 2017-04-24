Грибы могут оказаться древнейшими существами на Земле

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Палеонтологи обнаружили древнейшую окаменелость многоклеточного существа на Земле, которое жило в первичном океане планеты 2,4 миллиарда лет назад и предположительно являлось грибом, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Возможно, что мы все искали предков грибов в неправильном месте. Мы считали, что они зародились на суше, в водной, но не морской среде, и требовали для своего зарождения развитой почвы и почвенных бактерий. Оказалось, что дно океана в протерозойскую эру могло быть идеальным убежищем для зарождения многоклеточной жизни", — прокомментировала исследование Никола Маклафлин (Nicola McLoughlin) из университета Родса в Грэмстауне (ЮАР).

Первенец земли

Первые живые организмы появились на Земле в архейскую эру, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше — четыре или даже 4,2 миллиарда лет назад.

Многоклеточные существа, в том числе растения, появились гораздо позже – около 600-800 миллионов лет назад, незадолго до наступления эпохи так называемого "кембрийского взрыва" – короткого отрезка времени 550 миллионов лет назад, когда возникли все современные типы животных и предки растений и грибов. Многие ученые предполагают, что многоклеточные растения могли появиться гораздо раньше, однако следов этого пока не удавалось находить.

Стефан Бенгтсон (Stefan Bengtson) из Национального музея естественной истории в Стокгольме (Швеция) и его коллеги заявляют, что первые многоклеточные организмы возникли почти на два миллиарда лет раньше, обнаружив в Южной Африке предположительно древнейшие останки примитивного гриба.

Недавно Бенгтсон и его команда нашли в Индии древнейшие останки водорослей, отпечатавшиеся в породах возрастом в 1,6 миллиарда лет, что заставило их искать другие возможные следы жизни в древнейших осадочных породах Земли.

В этих поисках ученые опирались на популярную сегодня мысль о том, что жизнь на Земле могла возникнуть не просто в океане, а в окрестностях подводных вулканов и геотермальных источников. Они выбрасывали большое количество нутриентов и химической "пищи" для первых живых организмов, которых в других регионах первичного океана было заметно меньше.

Дитя вулканов

Изучая породы, сформировавшиеся в окрестностях таких подводных вулканов, существовавших на месте современной Южной Африке 2,4 миллиарда лет назад, ученые натолкнулись на предположительно древнейший образец многоклеточной жизни на Земле, который был не растением или животным, а грибом.

Изучая вулканические породы, найденные в окрестностях городка Гриквастад на западе ЮАР, ученые обнаружили залежи множества странных ветвистых структур, которые ученые изначально посчитали отпечатками микробов. Просветив их при помощи ускорителя частиц у себя в лаборатории, Бенгтсон и его коллеги поняли, что имеют дело с многоклеточным и достаточно сложно устроенным существом.

Это существо, пока безымянный гриб, рос на дне океана на месте современного ЮАР на поверхности лавовых выбросов, застывших, как предполагают ученые, примерно за 10 миллионов лет до формирования окаменелости. Со временем, останки этих грибов были погребены под наростами мелообразных минералов, и в таком виде они дожили до наших времен.

Как утверждают исследователи, сомнений в органическом происхождении этих окаменелостей у них нет, так как и их структура, и сложность их устройства не могла быть порождена неживой природой. По словам Бенгтсона, на снимках этих грибов можно разглядеть не только нити мицелия, но и споры и гифы – уплотнения в грибнице, поглощающие питательные вещества и воду из окружающей среды.

Вполне возможно, признает Бенгтсон, что это существо не было родичем современных грибов, а просто обладало похожим видом и биологией. В любом случае, их открытие, как считает ученый, отодвигает время существования многоклеточной жизни на несколько сотен миллионов лет назад в прошлое.