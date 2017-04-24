США
24.0424 апреля18:12МСК
USD56.08-0.15
EUR60.85+0.53
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Грибы могут оказаться древнейшими существами на Земле

18:0024.04.2017
(обновлено: 18:10 24.04.2017)
0430
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаГрибы могут быть самыми древними существами на ЗемлеГрибы могут быть самыми древними существами на Земле
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Палеонтологи обнаружили древнейшую окаменелость многоклеточного существа на Земле, которое жило в первичном океане планеты 2,4 миллиарда лет назад и предположительно являлось грибом, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Возможно, что мы все искали предков грибов в неправильном месте. Мы считали, что они зародились на суше, в водной, но не морской среде, и требовали для своего зарождения развитой почвы и почвенных бактерий. Оказалось, что дно океана в протерозойскую эру могло быть идеальным убежищем для зарождения многоклеточной жизни", — прокомментировала исследование Никола Маклафлин (Nicola McLoughlin) из университета Родса в Грэмстауне (ЮАР).

Первенец земли

Первые живые организмы появились на Земле в архейскую эру, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше — четыре или даже 4,2 миллиарда лет назад.

Микрофотография окаменелости древнейшей многоклеточной водоросли Земли
© Stefan Bengtson
Палеонтологи нашли останки древнейшего растения на Земле

Многоклеточные существа, в том числе растения, появились гораздо позже – около 600-800 миллионов лет назад, незадолго до наступления эпохи так называемого "кембрийского взрыва" – короткого отрезка времени 550 миллионов лет назад, когда возникли все современные типы животных и предки растений и грибов. Многие ученые предполагают, что многоклеточные растения могли появиться гораздо раньше, однако следов этого пока не удавалось находить.

Стефан Бенгтсон (Stefan Bengtson) из Национального музея естественной истории в Стокгольме (Швеция) и его коллеги заявляют, что первые многоклеточные организмы возникли почти на два миллиарда лет раньше, обнаружив в Южной Африке предположительно древнейшие останки примитивного гриба.

Недавно Бенгтсон и его команда нашли в Индии древнейшие останки водорослей, отпечатавшиеся в породах возрастом в 1,6 миллиарда лет, что заставило их искать другие возможные следы жизни в древнейших осадочных породах Земли.

Древнейшие многоклеточные организмы, обнаруженные в протерозойских породах в австралийских Эдиакарских холмах
© Greg Retallack
Первые многоклеточные организмы обитали не в море, а на суше - ученый

В этих поисках ученые опирались на популярную сегодня мысль о том, что жизнь на Земле могла возникнуть не просто в океане, а в окрестностях подводных вулканов и геотермальных источников. Они выбрасывали большое количество нутриентов и химической "пищи" для первых живых организмов, которых в других регионах первичного океана было заметно меньше.

Дитя вулканов

Изучая породы, сформировавшиеся в окрестностях таких подводных вулканов, существовавших на месте современной Южной Африке 2,4 миллиарда лет назад, ученые натолкнулись на предположительно древнейший образец многоклеточной жизни на Земле, который был не растением или животным, а грибом.

Эти трубки - предположительно древнейшие следы жизни на Земле
© Фото : Dodd et al. / Nature 2017
Геологи нашли в Канаде древнейшие следы жизни на Земле

Изучая вулканические породы, найденные в окрестностях городка Гриквастад на западе ЮАР, ученые обнаружили залежи множества странных ветвистых структур, которые ученые изначально посчитали отпечатками микробов. Просветив их при помощи ускорителя частиц у себя в лаборатории, Бенгтсон и его коллеги поняли, что имеют дело с многоклеточным и достаточно сложно устроенным существом.

Это существо, пока безымянный гриб, рос на дне океана на месте современного ЮАР на поверхности лавовых выбросов, застывших, как предполагают ученые, примерно за 10 миллионов лет до формирования окаменелости. Со временем, останки этих грибов были погребены под наростами мелообразных минералов, и в таком виде они дожили до наших времен.

Так художник представил себе падение протопланеты на Землю
© Фото : A. Passwaters/Rice University /// NASA/JPL-Caltech
Геологи: вся углеродная жизнь на Земле является по сути "инопланетной"

Как утверждают исследователи, сомнений в органическом происхождении этих окаменелостей у них нет, так как и их структура, и сложность их устройства не могла быть порождена неживой природой. По словам Бенгтсона, на снимках этих грибов можно разглядеть не только нити мицелия, но и споры и гифы – уплотнения в грибнице, поглощающие питательные вещества и воду из окружающей среды.

Вполне возможно, признает Бенгтсон, что это существо не было родичем современных грибов, а просто обладало похожим видом и биологией. В любом случае, их открытие, как считает ученый, отодвигает время существования многоклеточной жизни на несколько сотен миллионов лет назад в прошлое.

© Bengtson et al. / Nature Ecology & Evolution 2017Останки грибов возрастом в 2,4 миллиарда лет, найденные в вулканических породах в ЮАР
© Bengtson et al. / Nature Ecology & Evolution 2017
Останки грибов возрастом в 2,4 миллиарда лет, найденные в вулканических породах в ЮАР
Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена