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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России выяснили, как климат влиял на форму лица древних людей

13:2024.04.2017
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© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014Так выглядели кроманьонцы до миграции в ЕвропуТак выглядели кроманьонцы до миграции в Европу
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Антропологи из МГУ и генетики из РАН раскрыли интересные взаимосвязи между климатом, формой лица древних людей и анатомией их черепов, и опубликовали свои выводы в Journal of Human Evolution.

"Как в Европе, так и в Азии, популяции из более холодных регионов характеризовались увеличением длины и ширины верхней челюсти, сужением и удлинением носовой полости, некоторым увеличением ширины носа. Однако жители Северо-Восточной Европы также отличались от своих южных соседей ослабленным выступанием носа и лица в целом, заметным уменьшением высоты грушевидного отверстия, глазниц и носовых костей", — рассказывает Андрей Евтеев из МГУ имени М.В. Ломоносова.

Открытие останков древних людей и изучение их ДНК в последние годы заметно поменяло то, как ученые смотрят на картину эволюции наших предков. К примеру, анализ ДНК первых европейцев показал, что они обладали темной кожей, голубыми глазами и не могли пить молоко, что стало неожиданностью для ученых.

Скульптура неандертальца. Архивное фото
© AFP 2017 / Pierre Andrieu
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Дальнейшее изучение истории их эволюции раскрыло любопытный феномен. Оказалось, что многие подобные черты, не приспособленные к жизни в суровых условиях северной и центральной Европы, были заменены на более подобающие признаки, такие как светлая кожа и способность есть молочные продукты, за очень короткое время под действием климата, естественного отбора и бурных миграционных процессов.

Евтеев и его коллеги выяснили, что к числу подобных черт относилась и форма лица, изучив структуру нескольких черепов древних людей, найденных в разных уголках Европы, Сибири и на северо-востоке Азии и сравнив их с тем, как выглядит лицо у современных людей. Вдобавок к этому, ученые попытались раскрыть родственные связи между обладателями этих черепов, сравнивая наборы мелких мутаций в их митохондриальной ДНК и "мужской" Y-хромосоме.

Различия в структуре черепа ученые сопоставили с тем, каким был климат в тех точках Земли, где были найдены эти останки, и использовали результаты этого сравнения для определения того, какие климатические факторы могли влиять на анатомию черепа. Оказалось, что температура воздуха и уровень влажности особенно сильно влияли на форму лица человека в прошлом, до появления цивилизации.

Йоханнес Краузе на лекции в МГУ
© РИА Новости
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К примеру, лицо кроманьонцев было больше похоже на представителей северных народов Европы, нежели на жителей юга или запада субконтинента. Это, как считают исследователи, указывает на то, что они жили в условиях сурового приледникового климата, и были приспособлены к жизни в условиях постоянного холода, "вечных" туманов и переизбытка влаги в воздухе, попадание которой в легкие могло вызвать сильную инфекцию и смерть.

Заполнение подобных эволюционных "пробелов", как отмечает Евтеев, может быть интересно не только антропологам и палеонтологам, но и врачам, которым знания о типичной форме черепа их пациентов могут подсказать, насколько они будут подвержены эпидемиям ОРВИ и других болезней.

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