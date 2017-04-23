США
23.0423 апреля09:38МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли связь между генами и любимой едой

09:3023.04.2017
01130
© Adriano KitaniГены OXTR, SLC6A2, GABRA2 и SLC6A5 дирижируют диетой человекаГены OXTR, SLC6A2, GABRA2 и SLC6A5 дирижируют диетой человека
© Adriano Kitani

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генетики из Испании обнаружили, что мутации в определенных генах определяют то, насколько человеку нравятся разные виды пищи – к примеру, шоколад, соль, жирная еда и овощи. Их выводы были представлены на конференции Experimental Biology 2017, проходящей сейчас в американском Чикаго.

"Большинству людей крайне сложно поменять свои пищевые привычки, даже если они знают, что смена диеты критически важна для их здоровья. Это связано с тем, что наши пищевые преференции и способность следовать планам влияет на то, что мы едим и как мы соблюдаем диету. Мы впервые попытались узнать, как гены, связанные с работой мозга, влияют на диету здорового человека", — заявила Сильвия Берциано (Silvia Berciano) из Автономного университета Мадрида (Испания).

Стремительное распространение эпидемии ожирения по всему миру заставило ученых несколько лет назад приступить к поиску генов, которые управляют аппетитом человека, чувствами голода и сытости, а также пищевыми предпочтениями. Первые подобные гены были найдены в прошлом году, когда британские ученые выяснили, что мутации в гене MC4R могут заставлять человека предпочитать есть жирную пищу, а некоторые версии генов FADS1 и FADS2 оказались связаны с приспособленностью к вегетарианской диете у индусов и жителей Восточной Азии.

Здоровые мыши и грызуны, страдающие от ожирения
© Фото : NIEHS
Ученые выяснили, почему жирная пища заставляет нас переедать

Берциано и ее коллеги попытались найти подобные гены, изучив диеты и наборы мелких мутаций в ДНК примерно восьми сотен мужчин и женщин европейского происхождения, живущих в Испании. Для этого ученые собрали пробы ДНК у этих добровольцев и попросили заполнить их анкету, в которой они должны были рассказать, какую пищу они ели в последние дни и поставить каждому блюду оценки.

Собрав все эти данные, ученые сопоставили набор из примерно полутора тысяч мутаций, предположительно связанных с диетой, с тем, что ели добровольцы, и обнаружили, что гены действительно управляют пищевыми предпочтениями человека.

К примеру, разные вариаци в гене FTO оказались связаны с количеством поедаемых овощей и клетчатки, а гены CREB1 и GABRA2 – с отношением к соли и соленым продуктам. Первый участок ДНК, как раньше считали ученые, отвечает за аппетит и склонность к ожирению, а CREB1 и GABRA2 – являются регуляторами скорости чтения генов и отвечают за передачу сигналов в мозге.

Бургер с картофелем фри и соусом
© Flickr / Daniel Zimmermann
Британские ученые нашли "ген жирной пищи" в ДНК человека

Некоторые другие гены были связаны с определенными видами продуктов. В частности, ген OXTR, связанный с реакцией организм на окситоцин, гормон счастья, управлял любовью или нелюбовью к шоколаду, а гены SLC6A2, SLC6A5 были связаны с растительным маслом и сахаром.

Что интересно, многие из этих вариантов генов были связаны с повышенной вероятностью развития ожирения, что позволяет использовать перечни таких генов "сладкоежек" или любителей жира для того, чтобы помогать таким людям бороться с лишним весом или избегать его появления.

В ближайшее время ученые планируют проверить, существуют ли эти закономерности среди представителей других рас и этнических групп, а также попытаются найти другие варианты генов, связанных с пищевыми предпочтениями.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена