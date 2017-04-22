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РИА Наука
РИА Наука

Вспомнить все и заглянуть в глаза чудовищам

16:1722.04.2017
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Всероссийская лабораторнаяВсероссийская лабораторная

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Сегодня в 30 городах страны впервые проходит "Всероссийская лабораторная" — акция по популяризации науки и  повышению научной грамотности, которую организаторы сравнивают с научным субботником. Участники освежают и приводят в порядок знания, выметают из своих голов лженаучные заблуждения и мифы, искажающие картину мира.

"Приходи на научный субботник – приберись в своей голове!", "Проверь свою картину мира!", "Держи мозг в тонусе" — это лозунги сегодняшней акции.  В Москве она проходит  одновременно на 40 площадках, среди которых Московский институт стали и сплавов (Национальный исследовательский университет МИСиС), Дом ученых РАН, Московский Политех,  Ленинская библиотека под руководством ведущих ученых и популяризаторов науки из Российской академии наук и ведущих университетов. Всего в Москве для участия зарегистрировались порядка 3000 человек, по всей России – около 10 тысяч. 

В аудитории НИТУ МИСиС, —  той, где в углу стоит настоящий красный рояль, – собрались около сотни участников в возрасте от 14 до 75 лет, которые добровольно решились на проверку своих знаний. Все это в форме "лабораторной" работы, контрольного научного диктанта из 44  вопросов и заданий.  За дисциплиной следит "завлаб"  - профессор, известный ученый в области квантовой физики Алексей Устинов (после лабораторной он покажет участникам свою лабораторию, где проводятся исследования мира атомов и создаются  материалы, не существующие в природе). Впрочем, это, наверно, одна из немногих лабораторных работ, куда участники, пожертвовав своим выходным,  пришли добровольно, и во время проведения не списывают ни друг у друга, ни из шпаргалок. 

Все задания разной сложности, веселые и познавательные: что-то помним из школьной программы, о чем-то читали в научно-популярной литературе, с чем-то сталкиваемся в жизни. Задания вместе с детьми придумывали ученые из институтов РАН, НИТУ "МИСиС", МГУ.  Почему зимой холодно? Могли ли птицы сесть на голову динозавру? Как называется кислота, хранящая наш генетический код? Участникам предложили даже заглянуть в глаза киту, чтобы определить, сколько весит его зрачок. Всё абсолютно серьезно – с заполнением журнала лаборанта. Почти как ЕГЭ, только без длительной подготовки и стресса. Организаторы позаботились, чтобы участники не упали в голодный обморок: на ведущих площадках Москвы все желающие смогли подкрепиться настоящим космическим питанием из тюбиков. 

Участник заполняет бланк во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости . Семен Апасов
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"Тотальный диктант" в 2017 году написали более 200 тысяч человек
Цели организаторов просты: заинтересовать наукой, показать ее красоту и необходимость в повседневной жизни.  Ученые, которые поддержали акцию, тоже имеют свои цели: показать, что не являются,  по меткому выражению академика Валерия Рубакова, "сухарями и занудами".  

Конечно, первая "Всероссийская лабораторная" собрала меньше участников чем сходный по целям и методам  "Тотальный диктант". Но организаторы уверены, что начало положено и в будущем количество участников увеличится в разы. 

Как сообщается на странице акции в фейсбуке, "Лабораторная" прошла не только в России: по инициативе Российского ученого-лингвиста, переводчика и писателя Антона Гау к научному субботнику присоединился китайский город Чжухай в провинции Гуандун. 

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