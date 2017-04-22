Вспомнить все и заглянуть в глаза чудовищам

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Сегодня в 30 городах страны впервые проходит "Всероссийская лабораторная" — акция по популяризации науки и повышению научной грамотности, которую организаторы сравнивают с научным субботником. Участники освежают и приводят в порядок знания, выметают из своих голов лженаучные заблуждения и мифы, искажающие картину мира.

"Приходи на научный субботник – приберись в своей голове!", "Проверь свою картину мира!", "Держи мозг в тонусе" — это лозунги сегодняшней акции. В Москве она проходит одновременно на 40 площадках, среди которых Московский институт стали и сплавов (Национальный исследовательский университет МИСиС), Дом ученых РАН, Московский Политех, Ленинская библиотека под руководством ведущих ученых и популяризаторов науки из Российской академии наук и ведущих университетов. Всего в Москве для участия зарегистрировались порядка 3000 человек, по всей России – около 10 тысяч.

В аудитории НИТУ МИСиС, — той, где в углу стоит настоящий красный рояль, – собрались около сотни участников в возрасте от 14 до 75 лет, которые добровольно решились на проверку своих знаний. Все это в форме "лабораторной" работы, контрольного научного диктанта из 44 вопросов и заданий. За дисциплиной следит "завлаб" - профессор, известный ученый в области квантовой физики Алексей Устинов (после лабораторной он покажет участникам свою лабораторию, где проводятся исследования мира атомов и создаются материалы, не существующие в природе). Впрочем, это, наверно, одна из немногих лабораторных работ, куда участники, пожертвовав своим выходным, пришли добровольно, и во время проведения не списывают ни друг у друга, ни из шпаргалок.

Все задания разной сложности, веселые и познавательные: что-то помним из школьной программы, о чем-то читали в научно-популярной литературе, с чем-то сталкиваемся в жизни. Задания вместе с детьми придумывали ученые из институтов РАН, НИТУ "МИСиС", МГУ. Почему зимой холодно? Могли ли птицы сесть на голову динозавру? Как называется кислота, хранящая наш генетический код? Участникам предложили даже заглянуть в глаза киту, чтобы определить, сколько весит его зрачок. Всё абсолютно серьезно – с заполнением журнала лаборанта. Почти как ЕГЭ, только без длительной подготовки и стресса. Организаторы позаботились, чтобы участники не упали в голодный обморок: на ведущих площадках Москвы все желающие смогли подкрепиться настоящим космическим питанием из тюбиков.

Цели организаторов просты: заинтересовать наукой, показать ее красоту и необходимость в повседневной жизни. Ученые, которые поддержали акцию, тоже имеют свои цели: показать, что не являются, по меткому выражению академика Валерия Рубакова, "сухарями и занудами".

Конечно, первая "Всероссийская лабораторная" собрала меньше участников чем сходный по целям и методам "Тотальный диктант". Но организаторы уверены, что начало положено и в будущем количество участников увеличится в разы.

Как сообщается на странице акции в фейсбуке, "Лабораторная" прошла не только в России: по инициативе Российского ученого-лингвиста, переводчика и писателя Антона Гау к научному субботнику присоединился китайский город Чжухай в провинции Гуандун.