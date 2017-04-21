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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России открыли три новых вида морских улиток-"киллеров"

13:1621.04.2017
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© Фото : Юрий КанторРаковины четырех разных улиток-киллеров, считавшихся раньше одним видомРаковины четырех разных улиток-киллеров, считавшихся раньше одним видом
© Фото : Юрий Кантор

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские и французские генетики и зоологи открыли три новых вида хищных морских улиток-"киллеров", чей яд может стать основой для лечения диабета и мощных и безопасных обезболивающих, говорится в статье, опубликованной в Journal of Molluscan Studies.

"Когда токсикологи исследуют яд, им приходится разрушать образец. Но при повторном опыте они могут не найти интересующие их вещества, потому что исследовали не один вид, а, как мы доказали, несколько. Колоссальная работа может быть проделана зря, если не проведен таксономический анализ", — рассказывает Юрий Кантор из Института проблем экологии и эволюции РАН в Москве, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Как объясняет ученый, речь идет о том, что три вида моллюсков, которые открыла его команда – Crassispira scala, Crassispira  procera и Crassispira  aurea – раньше считались представителями одного вида ядовитых улиток,  Crassispira cerithina. Она, как и остальные улитки-конусы, представляет собой относительно необычный морской моллюск, который активно охотится на рыб, парализуя их при помощи своеобразного "гарпуна", через который он вводит в их тело яд.

Улитка-конус, один из самых опасных моллюсков в море
© Фото : Baldomero Olivera
Ученые из России создают анальгетики на базе яда "моллюска-убийцы"

Этот яд, как недавно выяснили российские и зарубежные ученые, содержит в себе целый набор интересных молекул, на базе которых сегодня разрабатываются новые виды мощных анальгетиков, не вызывающих привыкание, а также сверхбыстрый аналог инсулина.

По словам Кантора, улитки Crassispira cerithina были по этой причине достаточно хорошо изучены, и мало кому в голову приходила идея проверить их ДНК. Эти моллюски живут на достаточно широкой территории в Индийском и Тихом океанах, и российские и зарубежные генетики заинтересовались, есть ли среди них подвиды или даже "скрытые" новые виды улиток, почти неотличимые от Crassispira cerithina внешне, но разные с генетической точки зрения.

Первый же анализ обрывков ДНК улиток из разных концов ареала их обитания показал, что они на самом деле представляют как минимум два вида — Crassispira cerithina и новый вид, названный Кантором и его коллегами Crassispira scala. Изучив форму и устройство нескольких десятков раковин этих моллюсков, ученые пришли к выводу, что видов на самом деле четыре, и выделили еще два других вида, Crassispira  procera и Crassispira  aurea, живущих на Филиппинах и на Таити.

Раковина улитки-конуса
© Fotolia / BSANI
Морские улитки используют инсулин как "биооружие", выяснили ученые

ДНК этих улиток-"убийц" пока не изучена, однако ученые предполагают, что химический состав их ядов может сильно различаться. Это может объяснять разночтения в результатах некоторых экспериментов с этими ядами, которые биологи фиксировали в последние годы.

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