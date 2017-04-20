РИНЦ избавляется от скомпрометированных журналов

Геннадий Еременко, генеральный директор "Научной электронной библиотеки"

"Я считаю, мы абсолютно правильно поступили, исключив из нашей базы РИНЦ (российский индекс научного цитирования) 344 вызывающих у нас вопросы научных журнала. Это произошло на конференции издательского сообщества "Научное издание международного уровня — 2017". Сегодня мне позвонил один "ученый" и сказал: из-за этого решения я теперь вынужден публиковаться не за 100 рублей, а за 500. Действительно, в некоторых журналах рыночные отношения между редакторами и публикуемыми учеными полностью вытеснили настоящую науку. И тем обиднее настоящим научным журналам, которые уважают и ученых, и свой бренд. Мы будем безжалостно исключать такие издания, если к нам будут поступать сведения о подобных денежных отношениях. И у нас есть на примете еще примерно 700 научных журналов, в деятельности которых мы намерены разобраться. Мне кажется, это заставит задуматься и редакторов, и ученых. А также, положительно скажется на репутации РИНЦ."