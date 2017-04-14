Россия продолжит расширять сотрудничество с Казахстаном в космосе

БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Россия приняла решение продолжить сотрудничество с Казахстаном с использованием космодрома Байконур на длительную перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы приняли решение по вашему предложению о продолжении расширения нашего сотрудничества в космосе с использованием Байконура", — сказал Путин, выступая на заседании высшего Евразийского экономического совета.

"Мы все наши планы скорректируем в самое ближайшее время, имея в виду использование космодрома Восточный, с тем, чтобы активно вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам, которые вы сформулировали, с использованием не только Байконура на длительную перспективу, но и реализации тех планов по совместным пускам, по разработке новых видов ракетной космической техники", — добавил президент.