Российские ученые приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Биологи из Института физиологически активных веществ РАН открыли несколько веществ, блокирующих развитие болезни Альцгеймера и защищающих клетки от гибели при недостатке кислорода или "перегрузке" ионами, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Мы отобрали самые эффективные соединения и передали их на расширенные доклинические испытания эффективности и безопасности на животных моделях. Мы надеемся на их успешное развитие в качестве нового поколения препаратов, защищающих от развития нейродегенеративных заболеваний", — приводит слова директора института Сергея Бачурина Российский научный фонд.

Считается, что болезнь Альцгеймера вызывает накопление внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида. Он образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке старых молекул белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

В сентябре 2015 года ученые из Великобритании, изучая мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", выяснили, что болезнь Альцгеймера на самом деле может передаваться от одного человека к другому путем в результате "заражения" нервной ткани чужеродными прионами. Дальнейшие опыты показали, что бляшки бета-амилоида могут быть частью "нормальной" иммунной системы, что заставило многих биологов сомневаться в том, что они — главная причина смерти клеток мозга.

Как рассказывает Бачурин, за последние годы ученые открыли множество способов замедлить потерю умственных способностей, но пока нет ни одного способа остановить или замедлить сам процесс разрушения нервных клеток. Эксперименты показывают, что в дегенерации нервных клеток замешаны самые разные процессы, что мешает подбору "ключа" по их прекращению.

Ученые из Института физиологически активных веществ РАН приблизились к решению этой проблемы, разработав методику, которая позволяет быстро перебирать и проверять действие различных препаратов, каждый из которых подавляет свою, небольшую часть процесса развития болезни Альцгеймера, используя компьютерные симуляции и лабораторные опыты.

Работа увенчалась успехом: было выделено несколько полезных молекул или "мишеней" для их действия, каждое из которых действовало своим путем на нервные клетки и помогало им выживать при развитии болезни. Бачурин и его коллеги открыли несколько веществ, блокирующих действие ферментов, способствующих формированию "белкового мусора" в клетках, а также соединения, укрепляющие систему транспортировки веществ в нервных окончаниях.

Эти вещества, как отмечают ученые, в будущем можно будет доставлять в мозг при помощи разработанных ими наночастиц, и замедлять развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. В ближайшее время биологи планируют начать доклинические испытания препаратов на животных.