Матвиенко рассказала, почему у РАН проблемы

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российская академия наук (РАН) остается преимущественно мужской структурой, может быть, из-за этого там и существуют такие проблемы, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Российская академия наук остается преимущественно мужской структурой. Женщин среди членов РАН менее 5%. Может быть, там и проблемы от этого…", — заявила спикер в четверг на встрече с женщинами-представителями науки на тему "Открытый диалог с женщинами-учеными".

Она отметила, что российские женщины вносят существенный вклад в развитие науки. "Многие руководят институтами, лабораториями, кафедрами. Они составляют более 40% всех ученых страны, а в вузах трудится почти в два раза больше женщин, чем мужчин: 424 тысячи против 252 тысяч мужчин", — сказала Матвиенко.

По словам спикера, женщинам значительно труднее пробиваться на руководящие позиции в науке и высшем образовании. "Конечно, нам труднее раздвигать мужские крепкие плечи, когда речь идет о руководящих должностях. Думаю, здесь нам надо быть понапористее, посмелее, понастойчивее", — считает Матвиенко.

"Среди профессорского состава доля женщин составляет лишь 33%. В силу этого заработная плата женщин-ученых ниже, чем у их коллег-мужчин на 26%", — сказала она.

Залогом движения к паритету Матвиенко считает тот факт, что сегодня министерство науки и образования в России возглавила женщина.

Сенатор также отметила недостаточную вовлеченность женщин в сферу высоких технологий. "В России среди IT-специалистов доля женщин составляет немногим более 25%" — добавила спикер.

В ходе начатой в 2013 году реформы РАН к "большой" Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Научные институты переданы под управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Руководство РАН во главе с бывшим тогда президентом Академии наук Владимиром Фортовым неоднократно называло попытки ФАНО вмешиваться в управление исследованиями одной из главных проблем, возникших в ходе реформы РАН, и предлагало законодательно закрепить разделение полномочий между двумя этими организациями по правилу "двух ключей".

Полномочия Владимира Фортова на посту президента РАН истекали 27 марта. Выборы руководителя Академии наук изначально должны были пройти 22 марта на ее общем собрании. Кандидатами в президенты РАН были зарегистрированы Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и специалист в области наук о живом, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта академик Александр Макаров.

Двадцатого марта на общем собрании все они сняли свои кандидатуры. Это решение было принято для того, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН и устав Академии наук, сделав их более совершенными. Новые выборы назначены на 26 сентября этого года.