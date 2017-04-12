Ученые рассказали, как можно снизить вероятность развития диабета

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ученые из Китая и Великобритании установили, что употребление свежих фруктов позволяет снизить риск развития диабета и дальнейшего осложнения, связанного с заболеванием. Соответствующие результаты исследования размещены в PLOS Medicine.

Медики пришли к выводу, что люди, которые потребляли больше фруктов, реже заболевали диабетом. Исследование, в рамках которого были обследованы свыше 500 тысяч жителей КНР, заняло порядка семи. Ученые определили, что риск заболевания диабетом людей, которые имели в рационе свежие фрукты, снижался на 12 процентов. Вероятность же летального исхода при потреблении свежих фруктов у людей, которые уже были подвержены воздействию диабета, снижался на 13-28 процентов.

Исследователи утверждают, что их работа является первой, направленной на определение взаимосвязи между потреблением свежих продуктов и диабетом.

Диабет характеризуется недостаточностью или отсутствием гормона инсулина. Свыше 400 миллионов человек по всей планете имеют данное заболевание.