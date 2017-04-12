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РИА Наука
РИА Наука

"Поехали!": лучшие космические фотографии российских астрономов

10:5512.04.2017
(обновлено: 11:11 12.04.2017)
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Останки необычной красной новой звезды V838 Единорога, взорвавшейся в 2002 году
© Фото: Е.А. Барсукова и В.П. Горанский

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости.  Главным поставщиком космических фотографий сегодня являются "Хаббл", VLT и прочие зарубежные телескопы, однако и российские обсерватории могут получать качественные фотографии космоса. РИА "Новости" и Университет ИТМО представляют подборку снимков, сделанных при помощи российских телескопов, в честь 56-летия полета Юрия Гагарина.

Главное космическое око России

Сегодня астрономическим сердцем России является Кавказ – здесь расположена крупнейшая в СНГ Специальная астрофизическая обсерватория РАН, на территории которой в советское время были построены телескопы БТА и РАТАН-600, долгое время не имевшие аналогов в мире и занимавшие лидирующую роль в развитии астрономии.

Этой обсерваторией более 23 лет руководил академик Юрий Балега, заведующий кафедрой инфокоммуникационных технологий в астрофизике и астроприборостроении Университета ИТМО. В последние два года он является ее научным руководителем.

Телескоп БТА в какой-то мере является лидером оптической астрономии и сегодня – данный телескоп, построенный в декабре 1975 года, оставался крупнейшим оптическим инструментом c монолитным зеркалом до запуска европейского телескопа VLT на горе Серро-Тололо в Чили. в 1998 году. Как отмечает пресс-служба ИТМО, в проектировании БТА участвовала команда ученых из Института ЛИТМО в Ленинграде под руководством Михаила Русинова, основателя научной школы вычислительной оптики в СССР.

Сегодня существует лишь пять обсерваторий, превосходящих его – европейский VLT, японский Subaru и американские LBT, Gemini и MMT. 

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© Фото: Danielle Futselaar, ASTRON
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Шестиметровое зеркало БТА, неоднократно дорабатываемое и улучшаемое специалистами из Лыткаринского завода оптического стекла, сегодня позволяет астрономам получать высококачественные снимки различных галактик и других космических объектов, несмотря тяжелые погодные условия на Кавказе, мешающие ведению наблюдений.

Сегодня "наследники" зеркала БТА и его оптики с успехом применяются на европейских телескопах в Чили и могут использоваться при постройке крупнейшего телескопа мира E-ELT на горе Серро-Амазонес, первый камень которого будет заложен в конце мая этого года.

Помимо БТА, на территории САО так же установлено несколько других, менее крупных телескопов российского и европейского производства, позволяющих вести наблюдения за звездами в нашей галактике и ее близлежащими соседями.

Восход солнца над группой планет
© Fotolia/ sdecoret
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Астрономы САО, Университет ИТМО и РИА "Новости" представляют подборку самых интересных и просто красивых снимков, полученных при помощи БТА и его "меньших братьев",  отмечая день первого полета человека в космос. Эти фотографии подготовили Алексей Моисеев и Елена Барсукова из Специальной астрофизической обсерватории РАН, а также Виталий Горанский из Государственного астрономического института МГУ имени Штернберга и Лилия Шаляпина из Санкт-Петербургского государственного университета.

© Фото: В.Н. Комарова и А.В. Моисеев
Близкая карликовая галактика IC1613. Снимок 1-м телескопа Цейсс-1000 с прибором SCORPIO



На данном снимке изображена близкая к нам карликовая галактика IC1613, удаленная от нас на 2,3 миллиона световых лет в сторону созвездия Рыб. Как поясняет астроном Алексей Моисеев, в красных лучах хорошо заметны облака ионизованного водорода, связанные с областями современного звездообразования. Данная фотография была получена при помощи метрового телескопа Zeiss-1000 и прибора SCORPIO.

© Фото: С.С. Кайсин и А.В. Моисеев
Близкая карликовая галактика NGC 1569. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO


На этой фотографии телескопа БТА можно увидеть карликовую галактику  NGC 1569, расположенную в созвездии Жирафа на расстоянии в 2,2 миллиона световых лет от НАС. Процессы звездообразования в ней и взрывы сверхновых, как рассказывает Моисеев, порождают сложную волоконную структуру, которую можно увидеть в свечении ионизированного водорода (красный цвет на снимке). Что интересно, эта галактика уже попадала в объективы камер "Хаббла", так как зарубежных астрономов привлекли сверхвысокие темпы рождения звезд в ней.

© Фото: С.С. Кайсин
Галактика NGC 3344, видимая почти "плашмя". Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO


Галактика NGC 3344 привлекает российских и зарубежных астрономов тем, что она лежит почти "плашмя" по отношению к нам, что делает ее удобной для наблюдений. Она расположена в созвездии Малого Льва и удалена от на 28 миллионов световых лет.

Как поясняют астрономы, зеленоватые оттенки на этом снимке с телескопа БТА указывают на области, где живут относительно пожилые звезды с возрастом в несколько миллиардов лет. Красные регионы фотографии указывают на области, где межзвездные облака водорода постепенно ионизируются ультрафиолетом крупных молодых звезд, родившихся только "недавно" по космическим меркам, всего несколько миллионов лет назад.

Спиральные рукава на этом снимке представляют собой так называемые "волны плотности", бегущие по звездно-газовому диску галактики. Видно, что почти все области, где водород ионизирован, расположены на кромках этой спирали. Именно здесь газ сжимается и из него начинают рождаться новые звезды.

© Фото: С.С. Кайсин
Карликовая галактика NGC 4449, относящейся к классу иррегулярных галактик. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO


На данном снимке изображена более редкая галактика NGC 4449, не являющаяся спиральной или эллиптической. В ней тоже есть как молодые, так и относительно пожилые звезды, сформировавшиеся в областях, где уже нет "свежих" звездных стройматериалов – облаков холодного водорода и гелия.

Она галактика удалена от нас на 5,6 миллиона световых лет, относительно небольшое расстояние по космическим меркам, и расположена в созвездии Гончих Псов. Ее фотография, как и три предыдущих снимка, были получены при помощи телескопа БТА и прибора SCORPIO.

 

© Фото: А.В. Моисеев
Близкая карликовая галактика VII Zw 403. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO

На этой фотографии с телескопа БТА можно увидеть близкую к нам карликовую галактику VII Zw 403 в созвездии Жирафа, удаленную от Земли на 14,4 миллиона световых лет. Как и на других снимках галактик, на этом снимке можно увидеть крупные "звездные ясли", подсвеченные красным сиянием ионизированного водорода.

© Фото: А.В. Моисеев
Пекулярная галактика Arp 10, "пробитая" галактикой-спутником. Снимок 6-м телескопа


Еще одна галактика необычной формы, галактика-"кольцо" Arp 10 в созвездии Кита, удаленная от нас на расстояние в  почти 400 миллионов световых лет. Эта галактика, как и несколько сотен подобных объектов, найденных в последние годы, была в буквальном смысле "прострелена" насквозь небольшой галактикой-спутником, с которой Arp10 столкнулась в недавнем прошлом.

Благодаря этой катастрофе, звезды в данной галактике формируются необычным образом – и в ее спиральных рукавах, и в плотном кольце из газа, возникшем в результате "космического ДТП". Его последствия в виде регионов ионизированного водорода можно легко заметить на снимке, полученным при помощи БТА.

© Фото: А.В. Моисеев
Спиральная галактика NGC 6951. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO


На этой фотокарточке изображена спиральная галактика NGC 6951 в созвездии Цефея, расположенная в 56 миллионоах световых лет от Млечного Пути. Она относится к числу так называемых Сейфертовских галактик – крупных спиральных звездных мегаполисов, имеющих активное ядро и чрезвычайно прожорливую сверхмассивную черную дыру.

На снимке видны яркие спиральные рукава, центральная перемычка, многочисленные пылевые прожилки и яркие сгустки звезд. Фотография была получена телескопом БТА и прибором SCORPIO.

 

© Фото: А.А. Смирнова, А.В. Моисеев
Галактика NGC 7212, захватывающая притяжением близкие галактики – спутники. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO

Галактика NGC 7212 в созвездии Пегаса была сфотографирована телескопом БТА в деликатный момент – сейчас  она притягивает к себе близкие к ней галактики-спутники и сталкивается с ними, что вызывает массу последствий внутри нее и в ее непосредственном окружении. Она так же относится к числу Сейфертовских галактик и внутри нее также присутствует активная черная дыра.

Взаимодействия между NGC 7212 и ее соседками  приводят к перераспределению газовой материи внутри галактики, и ее запасы "звездных стройматериалов" сейчас постепенно попадают в зону действия центральной сверхмассивной черной дыры. Черная дыра съедает часть этой материи и "выплевывает" остатки в виде джетов — тонких пучков материи, разогнанных до околосветовых скоростей и светящихся во всех диапазонах электромагнитного излучения.

Эта галактика и выдуваемые ею "пузыри" горячего газа уже привлекали внимание команды "Хаббла" и других крупных обсерваторий мира, изучающих последствия столкновения NGC 7212 и ее соседок в поисках следов темной материи и темной энергии.

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