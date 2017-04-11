И.о. президента РАН Козлов заявил, что не пойдет на выборы главы академии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Российской академии наук (РАН) академик Валерий Козлов заявил, что не намерен баллотироваться на новых выборах главы РАН, он мотивировал это необходимостью прихода к руководству академии более молодых людей.

"Я твердо решил, что не будут участвовать в этих выборах. Считаю, что в руководство академии должны прийти новые люди. Люди нового поколения. Они по-новому смотрят на многие вещи. Для них многое из того, что сейчас происходит, является более естественным, чем людям в возрасте", — сказал Козлов в интервью "Российской газете".

По его словам, "надо по-новому вести дела в самой Академии наук". "Тем более, что сейчас перед ней стоят иные задачи, чем даже 4-5 лет назад", — добавил он.

"Поэтому я для себя определил: моя главная задача организовать и провести эти выборы по-честному, открыто, чтобы не было у коллег ощущения, что мы все вместе делали что-то не так", — отметил Козлов.

Выборы президента РАН изначально должны были пройти 22 марта на общем собрании РАН. Кандидатами в президенты РАН были зарегистрированы возглавлявший тогда Академию наук академик Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и специалист в области наук о живом, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта академик Александр Макаров.

На общем собрании РАН 20 марта все они сняли свои кандидатуры. Это решение было принято для того, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН и устав Академии наук, сделав их более совершенными. Новые выборы назначена на 26 сентября этого года.

Полномочия Фортова на посту президента РАН истекли 27 марта. Распоряжением правительства РФ 23 марта исполняющим обязанности главы РАН был назначен Валерий Козлов.