Экипаж МКС вернулся на Землю

КОРОЛЁВ (Московская обл.), 10 апр — РИА Новости. Три члена экипажа Международной космической станции приземлились в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю вернулись космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. Время их пребывания на станции составило 173 суток.

Старт "Союза МС-04" с экипажем очередной миссии МКС 51/52 всего с двумя космонавтами на борту запланирован на 20 апреля с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер, вместо третьего члена экипажа на МКС отправится семидесятикилограммовый ящик с грузами. Дублируют экипаж Сергей Рязанский (Россия) и Рэгдольф Брезник (США).