Ученые составили карту будущих природных катастроф в России

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские экологи просчитали то, как поменяется ландшафт и свойства экосистем в европейской части России под действием глобального потепления и выделили зоны, где наиболее вероятно развитие различных природных катастроф, говорится в статье, опубликованной в журнале Ecological Modelling.

"В рамках одного ландшафта существует три в равной степени устойчивых состояния растительного покрова с различными схемами саморегулирования. Во влажные и теплые климатические периоды болота активно наступают на лес, приводя к локальным катастрофам. Возможность зарастания лесом лугов в существенной степени определяется локальными условиями увлажнения и инсоляции, определяемыми рельефом", – объясняет Юрий Пузаченко из Института проблем экологии и эволюции РАН.

Глобальное потепление и изменение климата часто приводят к резким изменениям в работе экосистем и в том, как выглядят различные уголки поверхности Земли, нередко вызывая катастрофы локального или даже регионального характера, такие как массовые потопы, пожары и другие стихийные бедствия. Как правило, подобные переходы происходят крайне резко, из-за чего предсказания того, когда и как это произойдет, имеют огромную ценность для ученых.

Пузаченко и его коллеги по институту, как передает пресс-служба Российского научного фонда, разработали климатическую модель, которая позволяет определять наиболее уязвимые регионы на карте европейской части России, используя снимки и данные с климатических спутников в качестве основы для таких предсказаний.

Используя данные с спектрорадиометра MODIS, установленного на борту климатических спутников НАСА Terra и Aqua, а также данные с наземных станций слежения, авторы статьи впервые проследили за тем, как леса России управляют своим собственным климатом, а также оценили границы, в которых эта саморегуляция работает.

Как оказалось, болота, леса и луга совершенно по-разному реагируют на тепло и солнечный свет, и по-разному испаряют воду, благодаря чему глобальное потепление влияет на их рост и развитие разными путями. Понимание того, как и почему это происходит, по словам климатологов, критически важно для предсказания дальнейших последствий изменения климата.

Когда система выходит за ее пределы, она резко становится нестабильной и обычно катастрофически меняется. К примеру, при повышении температуры выше определенной точки лес превращается степь после серии массовых пожаров, или же он становится болотом в том случае, если уровень осадков становится выше некой критической отметки. Луга могут уступать место лесу в схожих условиях, когда воды в почве начинает хватать для роста деревьев.

Многие такие катастрофы, как подчеркивают ученые, можно предотвратить, если удержать лес, луг или болото от пересечения такой точки. Сделать это гораздо проще, чем пытаться ликвидировать последствия катаклизма, и модель, составленная Пузаченко и его коллегами, может помочь властям и экологам лучше понимать, где нужно проводить такие меры.