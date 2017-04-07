"Роскосмос": Япония намерена вести диалог с космическими компаниями из РФ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Япония заинтересована в расширении сотрудничества с российскими космическими компаниями, а Россия — в доступе к японским промышленным технологиям, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

"Японские коллеги говорят о заинтересованности в создании условий для расширения сотрудничества на промышленном уровне для компаний обеих стран. Мы заинтересованы в доступе к японским технологиям, а наши партнёры — в расширении присутствия на российском рынке", — отметил он.

Он уточнил, что есть договоренность о том, что и по линии "Роскосмоса", и по линии JAXA будет вестись диалог с промышленностью, организовываться бизнес-миссии и проводиться промышленные семинары.

"Первый такой семинар с участием ведущих российских и японских компаний аэрокосмического сектора двух стран был организован в Москве в 2014 году при поддержке МИД обеих стран. Следующий семинар планируем провести в Японии во второй половине этого года. Возможно, не только в офисной обстановке, но и с посещением японских предприятий для того, чтобы наглядней представлять их промышленный потенциал", — заключил Савельев.

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