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Интервью

Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с РФ по космодрому Восточный

12:0007.04.2017
(обновлено: 12:08 07.04.2017)
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Заместитель гендиректора Роскосмоса по международной деятельности Сергей Савельев
© Фото: Роскосмос

Госкорпорация "Роскосмос" развивает активное сотрудничество с зарубежными партнерами в области мирного освоения космического пространства. О перспективах инвестирования Японии в инфраструктуру российского космодрома Восточный и возможности осуществления оттуда коммерческих запусков, возобновлении программы послеполетной реабилитации космонавтов РФ на Кубе, работе с NASA и ESA по МКС и совместных планах по освоению Луны, а также о вводе в строй российских наземных станций ГЛОНАСС по всему миру рассказал в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Рио-де-Жанейро заместитель гендиректора Роскосмоса по международной деятельности Сергей Савельев. Беседовал специальный корреспондент Александр Ковалев.

— Сообщалось, что вы обсуждали с президентом Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Наоки Окумурой перспективы сотрудничества с Россией в области освоения космического пространства на Форуме космических агентств стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APRSAF). Уточните, пожалуйста, какие конкретные проекты (кроме совместной работы на МКС) будут реализованы с Японией?

— Да, действительно. Делегация Роскосмоса впервые принимала участие в заседании форума. Это проходило на Филиппинах, в Маниле. Отмечу, что мы будем участвовать в этом форуме и в этом году, который пройдет в индийском Бангалоре. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для нас стратегически важен, и мы видим очень большой потенциал сотрудничества.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
© Fotolia/ Elenarts
"Роскосмос" обсудил перспективы сотрудничества с японским агентством
- Безусловно, пока главным направлением нашего взаимодействия является сотрудничество в рамках Международной космической станции (МКС). И при этом следует отметить хорошую тенденцию — взаимное стремление активизировать работу по проведению совместных российско-японских экспериментов на борту МКС, действительно важных для науки.

Кроме того, японские коллеги говорят о заинтересованности в создании условии для расширения сотрудничества на промышленном уровне для компаний обеих стран. Мы заинтересованы в доступе к японским технологиям, а наши партнеры — в расширении присутствия на российском рынке. Договорились о том, что и по линии Роскосмоса, и по линии JAXA будем вести диалог с промышленностью, организовывать бизнес-миссии, проводить промышленные семинары. Первый такой семинар с участием ведущих российских и японских компаний аэрокосмического сектора двух стран был организован в Москве в 2014 году при поддержке МИД обеих стран. Следующий семинар планируем провести в Японии во второй половине этого года. Возможно, не только в офисной обстановке, но и с посещением японских предприятий для того, чтобы наглядней представлять их промышленный потенциал.

—  В основном это касается взаимодействия по электронной компонентной базе (ЭКБ) для российских космических аппаратов?

— Это только одно из направлений промышленного сотрудничества. Японские коллеги с большим интересом смотрят, как на востоке нашей страны создается новый космодром Восточный, и они выражают заинтересованность найти варианты сотрудничества по использованию возможностей космодрома.

— Они хотят осуществлять оттуда коммерческие запуски?

Старт ракеты Falcon 9 со спутником EchoStar 23 со стартовой площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал. 16 марта 2017
© Flickr/ SpaceX
Многоразовый космос: российские наработки и китайские амбиции
- Такая возможность действительно рассматривается. Вместе с тем, кроме взаимодействия в сфере космических запусков, Роскосмос и JAXA, а также другие профильные ведомства прорабатывают возможные инвестиционные проекты. Пока конкретные предложения до конца не сформулированы, но работа такая проводится, потому что космодром должен стать одним из центров инновационного развития Дальневосточного региона. Хотел бы также добавить, что 2018 год объявлен перекрестным годом России и Японии. В рамках этих совместных мероприятий планируется организация дней космоса России и Японии. Мы совместно прорабатываем этот вопрос: будут и фотовыставки, и презентации, которые отразят совместные результаты работы России и Японии в космической сфере.

—  А что с другими странами?

— Ведем активный диалог и консультации по подготовке межправсоглашений по мирному космосу с такими странами, как Мексика, Аргентина, Чили, Венесуэла, Перу, начали работу с партнерами из Шри-Ланки. Продолжаем переговоры с коллегами из Вьетнама по подготовке соглашения по развитию системы ГЛОНАСС. Ну и с другими странами на разных стадиях идет проработка аналогичных вопросов.

—  Будет ли возобновлен прием на послеполетную реабилитацию экипажей МКС на Кубе?

— Послеполетная реабилитация российских экипажей МКС на Кубе в настоящее время действительно прорабатывается. И надеюсь, мы договоримся с кубинскими партнерами, что наши космонавты смогут проводить реабилитацию на Кубе, где, как известно, великолепная медицина, а еще целый ряд благоприятных условий для отдыха и реабилитации космонавтов.

— В каких еще дружественных нам странах наши космонавты смогут набраться сил после возвращения со станции?

— Список таких стран не велик. Большинство наших космонавтов предпочитают проходить курс послеполетной реабилитации в России. Но есть положительный опыт, космонавты иногда проходят подобные мероприятия в Чехии, в Карловых Варах и в Греции.

— В рамках международного сотрудничества на МКС Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и NASA согласовал программу до 2020 года. Какие основополагающие, а также новые эксперименты будут проведены?

Вид на Калифорнийский полуостров и залив с Международной космической станции. Архивное фото
© Фото: Shane Kimbrough/NASA
Эксперт оценил перспективы космонавтики после окончания работы МКС
- Совместно с партнерами была разработана программа совместных научных исследований и экспериментов на МКС до 2020 года, и в ней зафиксировали порядка 30 исследований. Так, например, в 2016 году успешно завершился длительный полет российско-американского экипажа, в состав которого входил космонавт Михаил Корниенко и американский астронавт Скотт Келли. Также совместно с NASA Роскосмос проводит исследования и эксперименты на борту МКС, начиная с 2013 года. К настоящему времени проведены серии по 15 экспериментам.

— Какие совместные проекты Роскосмос намерен развивать со странами Европы?

— Одновременно с сотрудничеством в рамках проекта "ЭкзоМарс" ведем активный диалог с нашими европейскими партнерами о совместном российско-европейского освоения Луны с помощью робототехнических средств. В настоящее время идет к завершению работа по подготовке соответствующего двустороннего соглашения. Планируется, что в 2017 году такое соглашение подпишем и будем по нему работать.

Еще одним приоритетным направлением российско-европейского сотрудничества остается реализация проекта "Союз-СТ" в Гвианском космическом центре. В рамках данного проекта, в частности, осуществляются запуски космических аппаратов общеевропейских программ "Коперник", которые своей целью имеют задачи по обеспечению оперативного и точного информирования о стихийных бедствиях и катастрофах с помощью наблюдений со спутников и спутники системы "Галилео" (европейская глобальная навигационная спутниковая система — ред.). Хочется отметить, что с партнерами отлажен четкий механизм взаимодействия, который позволяет совместными усилиями преодолевать возникающие проблемные вопросы и учитывать интересы обеих сторон. Надеемся, что этот проект будет продолжаться и после 2020 года.

Космические новости в фотографиях, март 2017 года
Туманность Ориона
© Фото: NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.
Астронавт NASA Шейн Кимбро, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт ЕSА Тома Песке
© Фото: ESA/NASA
Астронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
Гершель - кратер на Мимасе, спутнике Сатурна
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Космический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".
Капсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС
© Flickr/ NASA
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
© Фото: ESA/DLR/FU Berlin
Зонд "Марс-Экспресс" получил фотографии следов мощнейшего потопа на поверхности Марса, который оставил за собой канал длиной в примерно 3 тысячи километров и шириной в несколько десятков километров.
Спиральная галактика NGC 1448
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" при помощи широкоугольной камеры WFC3 получила детальные фотографии спиральной галактики NGC 1448, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часы.
Космический грузовик Dragon. 19 марта 2017
© Фото: Twitter/Thomas Pesquet
Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.
Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос. 29 марта 2017
© NASA
Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.
Остаток сверхновой N103B
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" заснял остаток сверхновой звезды N103B. Он расположен в 160 тысячах световых лет от Земли в соседней галактике Большое Магелланово Облако.
В рамках эксперимента Ураган с борта МКС ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии
© Фото: Роскосмос/Сергей Рыжиков
В рамках эксперимента "Ураган" с борта Международной космической станции ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии.
Снимок галактики UGC 12591 сделанный космическим телескопом Хаббл
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики UGC 12591. Она находится на расстоянии в 400 миллионов световых лет от нас в самой западной части сверхскопления Персея-Рыб - цепи скоплений галактик, растянувшейся на сотни миллионов световых лет.
Современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи
© Фото: ESO/L. Calçada
Благодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.
Турбулентная область к западу от Большого красного пятна на Юпитере, снятая зондом Juno
© NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Sergey Dushkin
Космическому зонду Juno удалось сделать сверхчеткий снимок турбулентной области к западу от Большого красного пятна на Южном экваториальном поясе Юпитера.
Звезда Westerlund 1-26, самая большая звезда Млечного Пути
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии звезды Westerlund 1-26, самой большой звезды Млечного Пути, которая находится в созвездии Жертвенника и занимает чуть больше места, чем Солнечная система до орбиты Юпитера.
Минималистическое снежное искусство в России снятое астронавтом ESA Тома Песке
© Фото: Thomas Pesquet
Французский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.
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— Вы говорили, что с 2020 года МКС начнут тестирование роботов для работ в открытом космосе. Сохраняются ли эти сроки? Какие компании и с какими продуктами выиграли в конкурсе на 2,4 миллиарда рублей, объявленном Роскосмосом?

— Конкурс на создание роботов космического назначения для поддержки внекорабельной деятельности космонавтов выиграла РКК "Энергия" в кооперации с наиболее опытными в области создания роботов организациями. Это, в частности, Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) — разработчик мобильного робота, НПО "Андроидная техника", которая станет разработчиком средств визуализации робота.

Также в проекте принимают участие электронная компания "ЭЛКУС" и НИИ телевидения. В соответствии с утвержденным графиком работ опытный образец робота космического назначения для летных испытаний будет полностью подготовлен к запуску на МКС к ноябрю 2020 года. Опытная летная эксплуатация робота космического назначения планируется в составе научно-энергетического модуля (НЭМ) на МКС в течение 2021-2024 годов.

—  Ранее вы говорили, что американские партнеры заинтересованы в работе около Луны, но у них нет большого интереса снова осуществлять высадку на Луну человека. Вместе с тем поработать на лунной орбите интерес есть, это рассматривается ими в качестве серьезного этапа по движению дальше к Марсу. Будут ли сохранены предложения Роскосмоса по полету к Марсу и Луне?

— В настоящее время основной долгосрочной целью NASA в области изучения и освоения дальнего космоса является осуществление пилотируемых экспедиций на Марс. В планах Роскосмоса же на ближайшие 10-15 лет полеты на Марс не предусматриваются. Вместе с тем в ходе разработки стратегии и концепции развития российских космических средств в качестве основной цели рассматривается осуществление пилотируемых миссий на поверхности Луны.

Но, с другой стороны, эти обстоятельства не мешают нашим организациям вести диалог по формированию совместных проектов при учете интереса обеих сторон. Идет переговорный процесс, и он ведется и на двусторонней основе, и с участием партнеров по программе МКС прежде всего в рамках специализированных рабочих групп. Эти группы созданы несколько лет назад, и они работают над проработкой сценариев будущих проектов в международной кооперации по освоению дальнего космоса.

— Какие страны одобряют, а какие пока не высказали своей позиции по поводу продления работы МКС до 2028 года?

— Вопрос о продлении МКС до 2028 года партнерами официально не обсуждался. Но в рабочем порядке мы проводим консультации по данному вопросу между всеми участниками проекта МКС.

— На каком этапе и с какими странами находятся переговоры по созданию международной окололунной посещаемой платформы?

— Проект по созданию международной окололунной посещаемой платформы действительно прорабатывается. Эти работы находятся на этапе предпроектного рассмотрения и ведутся партнерами по МКС в рамках международных групп IECST (ISS Exploration Capabilities Study Team) и SCWG (Spacecraft Working Group). По состоянию на сегодняшний день мы рассмотрели и согласовали в рамках будущего международного проекта общую концепцию программы создания окололунной обитаемой платформы, основные фазы ее реализации, цели и задачи каждой фазы и программы в целом. Кроме того, сформирован сценарий развертывания окололунной обитаемой платформы, в рамках которого пришли к выводу о принципиальной технической реализуемости программы в целом, разработали и обсудили со специалистами концепции отдельных модулей окололунной обитаемой платформы.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA/ ESA/Tim Peake
Роскосмос прогнозирует рост числа стран, заказывающих эксперименты на МКС
Решение о переходе к фазе А (проектные работы) планируется принять на совещании глав космических агентств, которое предварительно запланировано на сентябрь 2017 года. На этом же совещании планируется рассмотреть также вопросы формирования соответствующей международной программы и вклады сторон в создание платформы. При формировании будущей международной программы планируется принять механизм работы по программе МКС, работу которой координирует международная координационная группа по исследованию и освоению космического пространства (ISECG), состав участников которой не ограничивается партнерами по МКС и насчитывает 16 космических агентств. Данная группа выступает в роли международного механизма информационного взаимодействия и координации в области космоса между ведущими космическими агентствами по вопросам планирования и реализации национальных программ, а также разработки совместных проектов, в частности по освоению Луны и Марса.

—  Будет ли Роскосмос поддерживать активность по привлечению новых космических туристов или в туристах сейчас необходимости нет? Облетят ли первые космические туристы Луну в 2020 году, как заявлялось? Если нет, то когда такой полет может состояться? Может быть, кто-то из заинтересовавшихся проектом восьми человек, в том числе и японцев, уже сделал первый взнос? Кто из них может полететь первым?

— Что касается реализации полетов туристов на российский сегмент МКС, то в период до 2020 года Роскосмос не планирует реализацию подобных полетов из-за отсутствия соответствующих полетных возможностей. На сегодняшний день они просто не просматриваются. Вместе с тем космический туризм не ограничивается только МКС, есть и иные варианты. Роскосмос, конечно, заинтересован в привлечении новых космических туристов, и мы проводим соответствующую работу по данному направлению.

—  Ранее вы рассказывали, что в рамках совместной работы с NASA по МКС необходима оптимизация стыковочных стандартов. Удалось ли достигнуть договоренности, чтобы любой корабль стран-партнеров мог пристыковаться к станции?

— Международный стандарт на интерфейсы систем стыковки IDSS IDD (International Docking System Standard Interface Definition Document) начал разрабатываться в начале 2009 года по инициативе NASA. В его первых версиях за основу была взята в принципе неотработанная конструкция американского агрегата LIDS. Российские специалисты предложили за основу стандарта принять параметры российского агрегата АПАС, разработанного для стыковок орбитального комплекса "Буран" и применявшегося для стыковок американских орбитальных кораблей "Шаттл" к станциям МИР и МКС.

После долгих и тяжелых дискуссий в начале 2013 года NASA согласилось с нашими доводами и приняло решение взять за основу стандарта параметры интерфейса стыковочного агрегата АПАС, многократно проверенного в реальных стыковках. Текущая версия стандарта была подписана всеми партнерами по МКС в декабре 2016 года. Вместе с тем пока в нем остается нерешенным ряд технических вопросов. Консультации между партнерами по разработке стандарта идут в рабочем режиме.

—  В каких международных авиакосмических салонах примет участие Роскосмос в 2017 году? Поедет ли делегация госкорпорации на следующий салон в Фарнборо?

— Сейчас Роскосмос и ряд ведущих предприятий ракетно-космической промышленности принимают участие в выставке по авиакосмической и оборонным технологиям LAAD-2017. Также в июне мы участвуем в Международном авиационно-космическом салоне Ле Бурже-2017 (International Paris Air Show 2017). Традиционно госкорпорация планирует участие в таких выставках, как МАКС и международный военно-технический форум "Армия-2017".

Также мы намерены организовать единую экспозицию на Петербургском международном экономическом форуме.

Что касается участия в салоне в Фарнборо, то мы рассматриваем такую возможность. Но снова участие Роскосмоса будет зависеть от получения предприятиями ракетно-космической отрасли британских виз для наших специалистов, которые будут выезжать для формирования экспозиции и работы на салоне.

— Когда ожидается принятие в штатную эксплуатацию наземных станций коррекции сигналов навигационной системы ГЛОНАСС?

— В прошлом месяце Роскосмос ввел в эксплуатацию квантово-оптическую станцию траекторных измерений для системы ГЛОНАСС в ЮАР. Только что мы открыли беззапросную измерительную станцию ГЛОНАСС в Никарагуа и оптико-электронный комплекс в Бразилии. Также в настоящее время рассматривается возможность паритетного размещения трех станций мониторинга навигационных систем ГЛОНАСС и Бейдоу на территории России и Китая.

Ввод в эксплуатацию указанных станций планируется в 2018 году.

— Сколько всего наземных станций необходимо построить?

Никарагуа. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Знаменский
Россия открыла станцию ГЛОНАСС в Никарагуа
- Федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" предусмотрено создание глобальной сети измерительных станций как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. На зарубежных территориях планируется установить несколько десятков станций в более чем 30 странах мира, а также в Антарктиде.

В настоящее время за рубежом размещены восемь станций — четыре станции в Бразилии, три станции в Антарктиде и одна станция в ЮАР.

— С какими странами еще обсуждаются планы строительства?

— Продолжается работа с коллегами по установке измерительных станций ГЛОНАСС в Казахстане, Белоруссии, Армении, Китае (по плану — 2018 год), Индии, Вьетнаме, Кубе, Испании, Аргентине, Индонезии, Эквадоре, Венесуэле, Мексике, Швеции. Это среднесрочная перспектива. Также этот вопрос прорабатывается с другими странами.

— Расскажите, пожалуйста, в чем сходство и различия между этими станциями?

— Сходство в том, что они измеряют дальность до спутника ГЛОНАСС, а разница — каким способом. Беззапросная измерительная станция измеряет дальность до спутника псевдодальномерным методом, сравнивая фактически принимаемый от спутника ГЛОНАСС сигнал с эталонным. Квантово-оптическая станция — комплекс из оптического передатчика (лазера), который излучает сигнал, и оптического приемника, который принимает сигнал. То есть, по сути, это большой лазерный дальномер.

— Роскосмос и Вьетнамская академия науки и технологии (ВАНТ) в июне 2016 года подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества в космической сфере. Уточните, пожалуйста, какие конкретные проекты будут реализованы с Вьетнамом и в какие сроки?

— Да, мы действительно подписали такое соглашение. В меморандуме зафиксированы намерения обеих сторон обеспечить практическое сотрудничество в таких областях, как дистанционное зондирование Земли, спутниковая навигация и связанные с ней технологии и услуги. Также есть взаимный интерес к совместным проектам по исследованию космического пространства — имею в виду фундаментальные космические исследования. Кроме того, вьетнамские коллеги заинтересованы в российских пусковых услугах. В самое ближайшее время мы намерены провести предметные переговоры с представителями академии в Москве, во время которых планируем выйти на конкретные проекты.

—  Это касается проектов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) или ГЛОНАСС?

— В области ДЗЗ мы предполагаем реализацию проектов по получению, обработке и обмену данными, получаемыми с российских космических аппаратов (КА), а также создание КА для наших партнеров. И, конечно же, мы предложим программы обучения вьетнамских специалистов.

Если говорить о спутниковой навигации, то вьетнамской стороне предлагается использование технологий на базе российской навигационной системы ГЛОНАСС в интересах экономики и народного хозяйства. Также мы ведем переговоры об установке на территории Вьетнама станций мониторинга системы ГЛОНАСС.

—  Какие совместные проекты Роскосмос намерен развивать с Индией?

Спутники на Земной орбите. Архивное фото
© Fotolia/ Vadimsadovski
Роскосмос планирует к 2025 году в полтора раза увеличить число спутников
- В 2015 году подписан меморандум о взаимопонимании между Роскосмосом и Индийской организацией космических исследований (ИСРО) по вопросам расширения сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Меморандум зафиксировал взаимное стремление двух космических агентств расширять взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как пилотируемая космонавтика, ракетостроение и двигателестроение, дистанционное зондирование Земли из космоса и космическая метеорология, спутниковая навигация и связанные с ней технологии и услуги, а также исследование космического пространства, включая астрофизические исследования и изучение планет.

В рамках этого документа российская и индийская стороны ведут работу по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и индийской региональной навигационной спутниковой системы.

 

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  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
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