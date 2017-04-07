Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с РФ по космодрому Восточный

Госкорпорация "Роскосмос" развивает активное сотрудничество с зарубежными партнерами в области мирного освоения космического пространства. О перспективах инвестирования Японии в инфраструктуру российского космодрома Восточный и возможности осуществления оттуда коммерческих запусков, возобновлении программы послеполетной реабилитации космонавтов РФ на Кубе, работе с NASA и ESA по МКС и совместных планах по освоению Луны, а также о вводе в строй российских наземных станций ГЛОНАСС по всему миру рассказал в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Рио-де-Жанейро заместитель гендиректора Роскосмоса по международной деятельности Сергей Савельев. Беседовал специальный корреспондент Александр Ковалев.
— Сообщалось, что вы обсуждали с президентом Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Наоки Окумурой перспективы сотрудничества с Россией в области освоения космического пространства на Форуме космических агентств стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APRSAF). Уточните, пожалуйста, какие конкретные проекты (кроме совместной работы на МКС) будут реализованы с Японией?
— Да, действительно. Делегация Роскосмоса впервые принимала участие в заседании форума. Это проходило на Филиппинах, в Маниле. Отмечу, что мы будем участвовать в этом форуме и в этом году, который пройдет в индийском Бангалоре. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для нас стратегически важен, и мы видим очень большой потенциал сотрудничества.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Кроме того, японские коллеги говорят о заинтересованности в создании условии для расширения сотрудничества на промышленном уровне для компаний обеих стран. Мы заинтересованы в доступе к японским технологиям, а наши партнеры — в расширении присутствия на российском рынке. Договорились о том, что и по линии Роскосмоса, и по линии JAXA будем вести диалог с промышленностью, организовывать бизнес-миссии, проводить промышленные семинары. Первый такой семинар с участием ведущих российских и японских компаний аэрокосмического сектора двух стран был организован в Москве в 2014 году при поддержке МИД обеих стран. Следующий семинар планируем провести в Японии во второй половине этого года. Возможно, не только в офисной обстановке, но и с посещением японских предприятий для того, чтобы наглядней представлять их промышленный потенциал.
— В основном это касается взаимодействия по электронной компонентной базе (ЭКБ) для российских космических аппаратов?
— Это только одно из направлений промышленного сотрудничества. Японские коллеги с большим интересом смотрят, как на востоке нашей страны создается новый космодром Восточный, и они выражают заинтересованность найти варианты сотрудничества по использованию возможностей космодрома.
— Они хотят осуществлять оттуда коммерческие запуски?
— А что с другими странами?
— Ведем активный диалог и консультации по подготовке межправсоглашений по мирному космосу с такими странами, как Мексика, Аргентина, Чили, Венесуэла, Перу, начали работу с партнерами из Шри-Ланки. Продолжаем переговоры с коллегами из Вьетнама по подготовке соглашения по развитию системы ГЛОНАСС. Ну и с другими странами на разных стадиях идет проработка аналогичных вопросов.
— Будет ли возобновлен прием на послеполетную реабилитацию экипажей МКС на Кубе?
— Послеполетная реабилитация российских экипажей МКС на Кубе в настоящее время действительно прорабатывается. И надеюсь, мы договоримся с кубинскими партнерами, что наши космонавты смогут проводить реабилитацию на Кубе, где, как известно, великолепная медицина, а еще целый ряд благоприятных условий для отдыха и реабилитации космонавтов.
— В каких еще дружественных нам странах наши космонавты смогут набраться сил после возвращения со станции?
— Список таких стран не велик. Большинство наших космонавтов предпочитают проходить курс послеполетной реабилитации в России. Но есть положительный опыт, космонавты иногда проходят подобные мероприятия в Чехии, в Карловых Варах и в Греции.
— В рамках международного сотрудничества на МКС Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и NASA согласовал программу до 2020 года. Какие основополагающие, а также новые эксперименты будут проведены?
— Какие совместные проекты Роскосмос намерен развивать со странами Европы?
— Одновременно с сотрудничеством в рамках проекта "ЭкзоМарс" ведем активный диалог с нашими европейскими партнерами о совместном российско-европейского освоения Луны с помощью робототехнических средств. В настоящее время идет к завершению работа по подготовке соответствующего двустороннего соглашения. Планируется, что в 2017 году такое соглашение подпишем и будем по нему работать.
Еще одним приоритетным направлением российско-европейского сотрудничества остается реализация проекта "Союз-СТ" в Гвианском космическом центре. В рамках данного проекта, в частности, осуществляются запуски космических аппаратов общеевропейских программ "Коперник", которые своей целью имеют задачи по обеспечению оперативного и точного информирования о стихийных бедствиях и катастрофах с помощью наблюдений со спутников и спутники системы "Галилео" (европейская глобальная навигационная спутниковая система — ред.). Хочется отметить, что с партнерами отлажен четкий механизм взаимодействия, который позволяет совместными усилиями преодолевать возникающие проблемные вопросы и учитывать интересы обеих сторон. Надеемся, что этот проект будет продолжаться и после 2020 года.
— Вы говорили, что с 2020 года МКС начнут тестирование роботов для работ в открытом космосе. Сохраняются ли эти сроки? Какие компании и с какими продуктами выиграли в конкурсе на 2,4 миллиарда рублей, объявленном Роскосмосом?
— Конкурс на создание роботов космического назначения для поддержки внекорабельной деятельности космонавтов выиграла РКК "Энергия" в кооперации с наиболее опытными в области создания роботов организациями. Это, в частности, Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) — разработчик мобильного робота, НПО "Андроидная техника", которая станет разработчиком средств визуализации робота.
Также в проекте принимают участие электронная компания "ЭЛКУС" и НИИ телевидения. В соответствии с утвержденным графиком работ опытный образец робота космического назначения для летных испытаний будет полностью подготовлен к запуску на МКС к ноябрю 2020 года. Опытная летная эксплуатация робота космического назначения планируется в составе научно-энергетического модуля (НЭМ) на МКС в течение 2021-2024 годов.
— Ранее вы говорили, что американские партнеры заинтересованы в работе около Луны, но у них нет большого интереса снова осуществлять высадку на Луну человека. Вместе с тем поработать на лунной орбите интерес есть, это рассматривается ими в качестве серьезного этапа по движению дальше к Марсу. Будут ли сохранены предложения Роскосмоса по полету к Марсу и Луне?
— В настоящее время основной долгосрочной целью NASA в области изучения и освоения дальнего космоса является осуществление пилотируемых экспедиций на Марс. В планах Роскосмоса же на ближайшие 10-15 лет полеты на Марс не предусматриваются. Вместе с тем в ходе разработки стратегии и концепции развития российских космических средств в качестве основной цели рассматривается осуществление пилотируемых миссий на поверхности Луны.
Но, с другой стороны, эти обстоятельства не мешают нашим организациям вести диалог по формированию совместных проектов при учете интереса обеих сторон. Идет переговорный процесс, и он ведется и на двусторонней основе, и с участием партнеров по программе МКС прежде всего в рамках специализированных рабочих групп. Эти группы созданы несколько лет назад, и они работают над проработкой сценариев будущих проектов в международной кооперации по освоению дальнего космоса.
— Какие страны одобряют, а какие пока не высказали своей позиции по поводу продления работы МКС до 2028 года?
— Вопрос о продлении МКС до 2028 года партнерами официально не обсуждался. Но в рабочем порядке мы проводим консультации по данному вопросу между всеми участниками проекта МКС.
— На каком этапе и с какими странами находятся переговоры по созданию международной окололунной посещаемой платформы?
— Проект по созданию международной окололунной посещаемой платформы действительно прорабатывается. Эти работы находятся на этапе предпроектного рассмотрения и ведутся партнерами по МКС в рамках международных групп IECST (ISS Exploration Capabilities Study Team) и SCWG (Spacecraft Working Group). По состоянию на сегодняшний день мы рассмотрели и согласовали в рамках будущего международного проекта общую концепцию программы создания окололунной обитаемой платформы, основные фазы ее реализации, цели и задачи каждой фазы и программы в целом. Кроме того, сформирован сценарий развертывания окололунной обитаемой платформы, в рамках которого пришли к выводу о принципиальной технической реализуемости программы в целом, разработали и обсудили со специалистами концепции отдельных модулей окололунной обитаемой платформы.
— Будет ли Роскосмос поддерживать активность по привлечению новых космических туристов или в туристах сейчас необходимости нет? Облетят ли первые космические туристы Луну в 2020 году, как заявлялось? Если нет, то когда такой полет может состояться? Может быть, кто-то из заинтересовавшихся проектом восьми человек, в том числе и японцев, уже сделал первый взнос? Кто из них может полететь первым?
— Что касается реализации полетов туристов на российский сегмент МКС, то в период до 2020 года Роскосмос не планирует реализацию подобных полетов из-за отсутствия соответствующих полетных возможностей. На сегодняшний день они просто не просматриваются. Вместе с тем космический туризм не ограничивается только МКС, есть и иные варианты. Роскосмос, конечно, заинтересован в привлечении новых космических туристов, и мы проводим соответствующую работу по данному направлению.
— Ранее вы рассказывали, что в рамках совместной работы с NASA по МКС необходима оптимизация стыковочных стандартов. Удалось ли достигнуть договоренности, чтобы любой корабль стран-партнеров мог пристыковаться к станции?
— Международный стандарт на интерфейсы систем стыковки IDSS IDD (International Docking System Standard Interface Definition Document) начал разрабатываться в начале 2009 года по инициативе NASA. В его первых версиях за основу была взята в принципе неотработанная конструкция американского агрегата LIDS. Российские специалисты предложили за основу стандарта принять параметры российского агрегата АПАС, разработанного для стыковок орбитального комплекса "Буран" и применявшегося для стыковок американских орбитальных кораблей "Шаттл" к станциям МИР и МКС.
После долгих и тяжелых дискуссий в начале 2013 года NASA согласилось с нашими доводами и приняло решение взять за основу стандарта параметры интерфейса стыковочного агрегата АПАС, многократно проверенного в реальных стыковках. Текущая версия стандарта была подписана всеми партнерами по МКС в декабре 2016 года. Вместе с тем пока в нем остается нерешенным ряд технических вопросов. Консультации между партнерами по разработке стандарта идут в рабочем режиме.
— В каких международных авиакосмических салонах примет участие Роскосмос в 2017 году? Поедет ли делегация госкорпорации на следующий салон в Фарнборо?
— Сейчас Роскосмос и ряд ведущих предприятий ракетно-космической промышленности принимают участие в выставке по авиакосмической и оборонным технологиям LAAD-2017. Также в июне мы участвуем в Международном авиационно-космическом салоне Ле Бурже-2017 (International Paris Air Show 2017). Традиционно госкорпорация планирует участие в таких выставках, как МАКС и международный военно-технический форум "Армия-2017".
Также мы намерены организовать единую экспозицию на Петербургском международном экономическом форуме.
Что касается участия в салоне в Фарнборо, то мы рассматриваем такую возможность. Но снова участие Роскосмоса будет зависеть от получения предприятиями ракетно-космической отрасли британских виз для наших специалистов, которые будут выезжать для формирования экспозиции и работы на салоне.
— Когда ожидается принятие в штатную эксплуатацию наземных станций коррекции сигналов навигационной системы ГЛОНАСС?
— В прошлом месяце Роскосмос ввел в эксплуатацию квантово-оптическую станцию траекторных измерений для системы ГЛОНАСС в ЮАР. Только что мы открыли беззапросную измерительную станцию ГЛОНАСС в Никарагуа и оптико-электронный комплекс в Бразилии. Также в настоящее время рассматривается возможность паритетного размещения трех станций мониторинга навигационных систем ГЛОНАСС и Бейдоу на территории России и Китая.
Ввод в эксплуатацию указанных станций планируется в 2018 году.
— Сколько всего наземных станций необходимо построить?
В настоящее время за рубежом размещены восемь станций — четыре станции в Бразилии, три станции в Антарктиде и одна станция в ЮАР.
— С какими странами еще обсуждаются планы строительства?
— Продолжается работа с коллегами по установке измерительных станций ГЛОНАСС в Казахстане, Белоруссии, Армении, Китае (по плану — 2018 год), Индии, Вьетнаме, Кубе, Испании, Аргентине, Индонезии, Эквадоре, Венесуэле, Мексике, Швеции. Это среднесрочная перспектива. Также этот вопрос прорабатывается с другими странами.
— Расскажите, пожалуйста, в чем сходство и различия между этими станциями?
— Сходство в том, что они измеряют дальность до спутника ГЛОНАСС, а разница — каким способом. Беззапросная измерительная станция измеряет дальность до спутника псевдодальномерным методом, сравнивая фактически принимаемый от спутника ГЛОНАСС сигнал с эталонным. Квантово-оптическая станция — комплекс из оптического передатчика (лазера), который излучает сигнал, и оптического приемника, который принимает сигнал. То есть, по сути, это большой лазерный дальномер.
— Роскосмос и Вьетнамская академия науки и технологии (ВАНТ) в июне 2016 года подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества в космической сфере. Уточните, пожалуйста, какие конкретные проекты будут реализованы с Вьетнамом и в какие сроки?
— Да, мы действительно подписали такое соглашение. В меморандуме зафиксированы намерения обеих сторон обеспечить практическое сотрудничество в таких областях, как дистанционное зондирование Земли, спутниковая навигация и связанные с ней технологии и услуги. Также есть взаимный интерес к совместным проектам по исследованию космического пространства — имею в виду фундаментальные космические исследования. Кроме того, вьетнамские коллеги заинтересованы в российских пусковых услугах. В самое ближайшее время мы намерены провести предметные переговоры с представителями академии в Москве, во время которых планируем выйти на конкретные проекты.
— Это касается проектов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) или ГЛОНАСС?
— В области ДЗЗ мы предполагаем реализацию проектов по получению, обработке и обмену данными, получаемыми с российских космических аппаратов (КА), а также создание КА для наших партнеров. И, конечно же, мы предложим программы обучения вьетнамских специалистов.
Если говорить о спутниковой навигации, то вьетнамской стороне предлагается использование технологий на базе российской навигационной системы ГЛОНАСС в интересах экономики и народного хозяйства. Также мы ведем переговоры об установке на территории Вьетнама станций мониторинга системы ГЛОНАСС.
— Какие совместные проекты Роскосмос намерен развивать с Индией?
В рамках этого документа российская и индийская стороны ведут работу по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и индийской региональной навигационной спутниковой системы.