Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с РФ по космодрому Восточный

Госкорпорация "Роскосмос" развивает активное сотрудничество с зарубежными партнерами в области мирного освоения космического пространства. О перспективах инвестирования Японии в инфраструктуру российского космодрома Восточный и возможности осуществления оттуда коммерческих запусков, возобновлении программы послеполетной реабилитации космонавтов РФ на Кубе, работе с NASA и ESA по МКС и совместных планах по освоению Луны, а также о вводе в строй российских наземных станций ГЛОНАСС по всему миру рассказал в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Рио-де-Жанейро заместитель гендиректора Роскосмоса по международной деятельности Сергей Савельев. Беседовал специальный корреспондент Александр Ковалев.

— Сообщалось, что вы обсуждали с президентом Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Наоки Окумурой перспективы сотрудничества с Россией в области освоения космического пространства на Форуме космических агентств стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APRSAF). Уточните, пожалуйста, какие конкретные проекты (кроме совместной работы на МКС) будут реализованы с Японией?

— Да, действительно. Делегация Роскосмоса впервые принимала участие в заседании форума. Это проходило на Филиппинах, в Маниле. Отмечу, что мы будем участвовать в этом форуме и в этом году, который пройдет в индийском Бангалоре. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для нас стратегически важен, и мы видим очень большой потенциал сотрудничества.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее.

- Безусловно, пока главным направлением нашего взаимодействия является сотрудничество в рамках Международной космической станции (МКС). И при этом следует отметить хорошую тенденцию — взаимное стремление активизировать работу по проведению совместных российско-японских экспериментов на борту МКС, действительно важных для науки.

Кроме того, японские коллеги говорят о заинтересованности в создании условии для расширения сотрудничества на промышленном уровне для компаний обеих стран. Мы заинтересованы в доступе к японским технологиям, а наши партнеры — в расширении присутствия на российском рынке. Договорились о том, что и по линии Роскосмоса, и по линии JAXA будем вести диалог с промышленностью, организовывать бизнес-миссии, проводить промышленные семинары. Первый такой семинар с участием ведущих российских и японских компаний аэрокосмического сектора двух стран был организован в Москве в 2014 году при поддержке МИД обеих стран. Следующий семинар планируем провести в Японии во второй половине этого года. Возможно, не только в офисной обстановке, но и с посещением японских предприятий для того, чтобы наглядней представлять их промышленный потенциал.

— В основном это касается взаимодействия по электронной компонентной базе (ЭКБ) для российских космических аппаратов?

— Это только одно из направлений промышленного сотрудничества. Японские коллеги с большим интересом смотрят, как на востоке нашей страны создается новый космодром Восточный, и они выражают заинтересованность найти варианты сотрудничества по использованию возможностей космодрома.

— Они хотят осуществлять оттуда коммерческие запуски?

- Такая возможность действительно рассматривается. Вместе с тем, кроме взаимодействия в сфере космических запусков, Роскосмос и JAXA, а также другие профильные ведомства прорабатывают возможные инвестиционные проекты. Пока конкретные предложения до конца не сформулированы, но работа такая проводится, потому что космодром должен стать одним из центров инновационного развития Дальневосточного региона. Хотел бы также добавить, что 2018 год объявлен перекрестным годом России и Японии. В рамках этих совместных мероприятий планируется организация дней космоса России и Японии. Мы совместно прорабатываем этот вопрос: будут и фотовыставки, и презентации, которые отразят совместные результаты работы России и Японии в космической сфере.

— А что с другими странами?

— Ведем активный диалог и консультации по подготовке межправсоглашений по мирному космосу с такими странами, как Мексика, Аргентина, Чили, Венесуэла, Перу, начали работу с партнерами из Шри-Ланки. Продолжаем переговоры с коллегами из Вьетнама по подготовке соглашения по развитию системы ГЛОНАСС. Ну и с другими странами на разных стадиях идет проработка аналогичных вопросов.

— Будет ли возобновлен прием на послеполетную реабилитацию экипажей МКС на Кубе?

— Послеполетная реабилитация российских экипажей МКС на Кубе в настоящее время действительно прорабатывается. И надеюсь, мы договоримся с кубинскими партнерами, что наши космонавты смогут проводить реабилитацию на Кубе, где, как известно, великолепная медицина, а еще целый ряд благоприятных условий для отдыха и реабилитации космонавтов.

— В каких еще дружественных нам странах наши космонавты смогут набраться сил после возвращения со станции?

— Список таких стран не велик. Большинство наших космонавтов предпочитают проходить курс послеполетной реабилитации в России. Но есть положительный опыт, космонавты иногда проходят подобные мероприятия в Чехии, в Карловых Варах и в Греции.

— В рамках международного сотрудничества на МКС Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и NASA согласовал программу до 2020 года. Какие основополагающие, а также новые эксперименты будут проведены?

- Совместно с партнерами была разработана программа совместных научных исследований и экспериментов на МКС до 2020 года, и в ней зафиксировали порядка 30 исследований. Так, например, в 2016 году успешно завершился длительный полет российско-американского экипажа, в состав которого входил космонавт Михаил Корниенко и американский астронавт Скотт Келли. Также совместно с NASA Роскосмос проводит исследования и эксперименты на борту МКС, начиная с 2013 года. К настоящему времени проведены серии по 15 экспериментам.

— Какие совместные проекты Роскосмос намерен развивать со странами Европы?

— Одновременно с сотрудничеством в рамках проекта "ЭкзоМарс" ведем активный диалог с нашими европейскими партнерами о совместном российско-европейского освоения Луны с помощью робототехнических средств. В настоящее время идет к завершению работа по подготовке соответствующего двустороннего соглашения. Планируется, что в 2017 году такое соглашение подпишем и будем по нему работать.

Еще одним приоритетным направлением российско-европейского сотрудничества остается реализация проекта "Союз-СТ" в Гвианском космическом центре. В рамках данного проекта, в частности, осуществляются запуски космических аппаратов общеевропейских программ "Коперник", которые своей целью имеют задачи по обеспечению оперативного и точного информирования о стихийных бедствиях и катастрофах с помощью наблюдений со спутников и спутники системы "Галилео" (европейская глобальная навигационная спутниковая система — ред.). Хочется отметить, что с партнерами отлажен четкий механизм взаимодействия, который позволяет совместными усилиями преодолевать возникающие проблемные вопросы и учитывать интересы обеих сторон. Надеемся, что этот проект будет продолжаться и после 2020 года.

— Вы говорили, что с 2020 года МКС начнут тестирование роботов для работ в открытом космосе. Сохраняются ли эти сроки? Какие компании и с какими продуктами выиграли в конкурсе на 2,4 миллиарда рублей, объявленном Роскосмосом?

— Конкурс на создание роботов космического назначения для поддержки внекорабельной деятельности космонавтов выиграла РКК "Энергия" в кооперации с наиболее опытными в области создания роботов организациями. Это, в частности, Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) — разработчик мобильного робота, НПО "Андроидная техника", которая станет разработчиком средств визуализации робота.

Также в проекте принимают участие электронная компания "ЭЛКУС" и НИИ телевидения. В соответствии с утвержденным графиком работ опытный образец робота космического назначения для летных испытаний будет полностью подготовлен к запуску на МКС к ноябрю 2020 года. Опытная летная эксплуатация робота космического назначения планируется в составе научно-энергетического модуля (НЭМ) на МКС в течение 2021-2024 годов.

— Ранее вы говорили, что американские партнеры заинтересованы в работе около Луны, но у них нет большого интереса снова осуществлять высадку на Луну человека. Вместе с тем поработать на лунной орбите интерес есть, это рассматривается ими в качестве серьезного этапа по движению дальше к Марсу. Будут ли сохранены предложения Роскосмоса по полету к Марсу и Луне?

— В настоящее время основной долгосрочной целью NASA в области изучения и освоения дальнего космоса является осуществление пилотируемых экспедиций на Марс. В планах Роскосмоса же на ближайшие 10-15 лет полеты на Марс не предусматриваются. Вместе с тем в ходе разработки стратегии и концепции развития российских космических средств в качестве основной цели рассматривается осуществление пилотируемых миссий на поверхности Луны.

Но, с другой стороны, эти обстоятельства не мешают нашим организациям вести диалог по формированию совместных проектов при учете интереса обеих сторон. Идет переговорный процесс, и он ведется и на двусторонней основе, и с участием партнеров по программе МКС прежде всего в рамках специализированных рабочих групп. Эти группы созданы несколько лет назад, и они работают над проработкой сценариев будущих проектов в международной кооперации по освоению дальнего космоса.

— Какие страны одобряют, а какие пока не высказали своей позиции по поводу продления работы МКС до 2028 года?

— Вопрос о продлении МКС до 2028 года партнерами официально не обсуждался. Но в рабочем порядке мы проводим консультации по данному вопросу между всеми участниками проекта МКС.

— На каком этапе и с какими странами находятся переговоры по созданию международной окололунной посещаемой платформы?

— Проект по созданию международной окололунной посещаемой платформы действительно прорабатывается. Эти работы находятся на этапе предпроектного рассмотрения и ведутся партнерами по МКС в рамках международных групп IECST (ISS Exploration Capabilities Study Team) и SCWG (Spacecraft Working Group). По состоянию на сегодняшний день мы рассмотрели и согласовали в рамках будущего международного проекта общую концепцию программы создания окололунной обитаемой платформы, основные фазы ее реализации, цели и задачи каждой фазы и программы в целом. Кроме того, сформирован сценарий развертывания окололунной обитаемой платформы, в рамках которого пришли к выводу о принципиальной технической реализуемости программы в целом, разработали и обсудили со специалистами концепции отдельных модулей окололунной обитаемой платформы.

Решение о переходе к фазе А (проектные работы) планируется принять на совещании глав космических агентств, которое предварительно запланировано на сентябрь 2017 года. На этом же совещании планируется рассмотреть также вопросы формирования соответствующей международной программы и вклады сторон в создание платформы. При формировании будущей международной программы планируется принять механизм работы по программе МКС, работу которой координирует международная координационная группа по исследованию и освоению космического пространства (ISECG), состав участников которой не ограничивается партнерами по МКС и насчитывает 16 космических агентств. Данная группа выступает в роли международного механизма информационного взаимодействия и координации в области космоса между ведущими космическими агентствами по вопросам планирования и реализации национальных программ, а также разработки совместных проектов, в частности по освоению Луны и Марса.

— Будет ли Роскосмос поддерживать активность по привлечению новых космических туристов или в туристах сейчас необходимости нет? Облетят ли первые космические туристы Луну в 2020 году, как заявлялось? Если нет, то когда такой полет может состояться? Может быть, кто-то из заинтересовавшихся проектом восьми человек, в том числе и японцев, уже сделал первый взнос? Кто из них может полететь первым?

— Что касается реализации полетов туристов на российский сегмент МКС, то в период до 2020 года Роскосмос не планирует реализацию подобных полетов из-за отсутствия соответствующих полетных возможностей. На сегодняшний день они просто не просматриваются. Вместе с тем космический туризм не ограничивается только МКС, есть и иные варианты. Роскосмос, конечно, заинтересован в привлечении новых космических туристов, и мы проводим соответствующую работу по данному направлению.

— Ранее вы рассказывали, что в рамках совместной работы с NASA по МКС необходима оптимизация стыковочных стандартов. Удалось ли достигнуть договоренности, чтобы любой корабль стран-партнеров мог пристыковаться к станции?

— Международный стандарт на интерфейсы систем стыковки IDSS IDD (International Docking System Standard Interface Definition Document) начал разрабатываться в начале 2009 года по инициативе NASA. В его первых версиях за основу была взята в принципе неотработанная конструкция американского агрегата LIDS. Российские специалисты предложили за основу стандарта принять параметры российского агрегата АПАС, разработанного для стыковок орбитального комплекса "Буран" и применявшегося для стыковок американских орбитальных кораблей "Шаттл" к станциям МИР и МКС.

После долгих и тяжелых дискуссий в начале 2013 года NASA согласилось с нашими доводами и приняло решение взять за основу стандарта параметры интерфейса стыковочного агрегата АПАС, многократно проверенного в реальных стыковках. Текущая версия стандарта была подписана всеми партнерами по МКС в декабре 2016 года. Вместе с тем пока в нем остается нерешенным ряд технических вопросов. Консультации между партнерами по разработке стандарта идут в рабочем режиме.

— В каких международных авиакосмических салонах примет участие Роскосмос в 2017 году? Поедет ли делегация госкорпорации на следующий салон в Фарнборо?

— Сейчас Роскосмос и ряд ведущих предприятий ракетно-космической промышленности принимают участие в выставке по авиакосмической и оборонным технологиям LAAD-2017. Также в июне мы участвуем в Международном авиационно-космическом салоне Ле Бурже-2017 (International Paris Air Show 2017). Традиционно госкорпорация планирует участие в таких выставках, как МАКС и международный военно-технический форум "Армия-2017".

Также мы намерены организовать единую экспозицию на Петербургском международном экономическом форуме.

Что касается участия в салоне в Фарнборо, то мы рассматриваем такую возможность. Но снова участие Роскосмоса будет зависеть от получения предприятиями ракетно-космической отрасли британских виз для наших специалистов, которые будут выезжать для формирования экспозиции и работы на салоне.

— Когда ожидается принятие в штатную эксплуатацию наземных станций коррекции сигналов навигационной системы ГЛОНАСС?

— В прошлом месяце Роскосмос ввел в эксплуатацию квантово-оптическую станцию траекторных измерений для системы ГЛОНАСС в ЮАР. Только что мы открыли беззапросную измерительную станцию ГЛОНАСС в Никарагуа и оптико-электронный комплекс в Бразилии. Также в настоящее время рассматривается возможность паритетного размещения трех станций мониторинга навигационных систем ГЛОНАСС и Бейдоу на территории России и Китая.

Ввод в эксплуатацию указанных станций планируется в 2018 году.

— Сколько всего наземных станций необходимо построить?

- Федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" предусмотрено создание глобальной сети измерительных станций как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. На зарубежных территориях планируется установить несколько десятков станций в более чем 30 странах мира, а также в Антарктиде.

В настоящее время за рубежом размещены восемь станций — четыре станции в Бразилии, три станции в Антарктиде и одна станция в ЮАР.

— С какими странами еще обсуждаются планы строительства?

— Продолжается работа с коллегами по установке измерительных станций ГЛОНАСС в Казахстане, Белоруссии, Армении, Китае (по плану — 2018 год), Индии, Вьетнаме, Кубе, Испании, Аргентине, Индонезии, Эквадоре, Венесуэле, Мексике, Швеции. Это среднесрочная перспектива. Также этот вопрос прорабатывается с другими странами.

— Расскажите, пожалуйста, в чем сходство и различия между этими станциями?

— Сходство в том, что они измеряют дальность до спутника ГЛОНАСС, а разница — каким способом. Беззапросная измерительная станция измеряет дальность до спутника псевдодальномерным методом, сравнивая фактически принимаемый от спутника ГЛОНАСС сигнал с эталонным. Квантово-оптическая станция — комплекс из оптического передатчика (лазера), который излучает сигнал, и оптического приемника, который принимает сигнал. То есть, по сути, это большой лазерный дальномер.

— Роскосмос и Вьетнамская академия науки и технологии (ВАНТ) в июне 2016 года подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества в космической сфере. Уточните, пожалуйста, какие конкретные проекты будут реализованы с Вьетнамом и в какие сроки?

— Да, мы действительно подписали такое соглашение. В меморандуме зафиксированы намерения обеих сторон обеспечить практическое сотрудничество в таких областях, как дистанционное зондирование Земли, спутниковая навигация и связанные с ней технологии и услуги. Также есть взаимный интерес к совместным проектам по исследованию космического пространства — имею в виду фундаментальные космические исследования. Кроме того, вьетнамские коллеги заинтересованы в российских пусковых услугах. В самое ближайшее время мы намерены провести предметные переговоры с представителями академии в Москве, во время которых планируем выйти на конкретные проекты.

— Это касается проектов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) или ГЛОНАСС?

— В области ДЗЗ мы предполагаем реализацию проектов по получению, обработке и обмену данными, получаемыми с российских космических аппаратов (КА), а также создание КА для наших партнеров. И, конечно же, мы предложим программы обучения вьетнамских специалистов.

Если говорить о спутниковой навигации, то вьетнамской стороне предлагается использование технологий на базе российской навигационной системы ГЛОНАСС в интересах экономики и народного хозяйства. Также мы ведем переговоры об установке на территории Вьетнама станций мониторинга системы ГЛОНАСС.

— Какие совместные проекты Роскосмос намерен развивать с Индией?

- В 2015 году подписан меморандум о взаимопонимании между Роскосмосом и Индийской организацией космических исследований (ИСРО) по вопросам расширения сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Меморандум зафиксировал взаимное стремление двух космических агентств расширять взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как пилотируемая космонавтика, ракетостроение и двигателестроение, дистанционное зондирование Земли из космоса и космическая метеорология, спутниковая навигация и связанные с ней технологии и услуги, а также исследование космического пространства, включая астрофизические исследования и изучение планет.

В рамках этого документа российская и индийская стороны ведут работу по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и индийской региональной навигационной спутниковой системы.