Вьетнам заинтересован в российских пусковых услугах, заявили в "Роскосмосе"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Вьетнам заинтересован в пусковых услугах на российских ракетах-носителях, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

"Вьетнамские коллеги заинтересованы в российских пусковых услугах. В самое ближайшее время мы намерены провести предметные переговоры в Москве, во время которых планируем выйти на конкретные проекты", — сказал он.

По словам Савельева, в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Роскосмос" предполагает реализацию проектов по получению, обработке и обмену данными, получаемыми с российских космических аппаратов (КА), а также создание КА для наших партнеров.

"Если говорить о спутниковой навигации, то вьетнамской стороне предлагается использование технологий на базе российской навигационной системы ГЛОНАСС в интересах экономики и народного хозяйства. Также мы ведем переговоры об установке на территории Вьетнама станций мониторинга системы ГЛОНАСС", — заключил он.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и Вьетнамская академия науки и технологии (ВАНТ) в июне 2016 года подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества в космической сфере.

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