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РИА Наука
РИА Наука

РКК "Энергия" смоделирует высадку на Луну

16:3007.04.2017
(обновлено: 16:32 07.04.2017)
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Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом. Архивное фото
© NASA/ Jeff Williams

КОРОЛЕВ (Московская область), 7 апр — РИА Новости. Высадку на Луну и работу окололунной орбитальной станции смогут смоделировать инженеры ракетно-космической корпорации "Энергия" в новом центре виртуального проектирования, сообщил журналистам в пятницу гендиректор РКК Владимир Солнцев.

Суперлуние на космодроме Байконур
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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"Сегодня стоит вопрос о создании орбитальной окололунной станции. Мы сегодня уже можем создать ее в виртуальной реальности… оцифровать поверхность Луны. В будущем попытаемся смоделировать лунную гравитацию", — сказал он.

По словам Солнцева, через центр будет проходить вся техника, создаваемая в РКК. "Все перспективные изделия, которые мы либо создаем, либо планируем создавать, будем создавать в этом месте. Это буде "роддом" для новых аппаратов", — добавил он.

Гендиректор отметил, что после отработки "в цифре" перспективного пилотируемого корабля "Федерация" инженеры приступят к работе над виртуальными моделями модулей, которыми планируется дополнить российский сегмент Международной космической станции до 2019 года. Он уточнил, что виртуальная модель одного из них — научно-энергетического модуля (НЭМ) — уже создана.

Суперлуние на космодроме Байконур. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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"Роскосмос" назвал миссии к Луне основной целью на 10-15 лет
В дальнейшем технологию можно будет использовать и для отработки "начальных этапов подготовки космонавтов" к деятельности на орбитальных станциях и космических кораблях. Сейчас для этого используются полноценные макеты.

Создаваемый научно-энергетический модуль предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией, расширения базы научных экспериментов, улучшения условий обитания космонавтов и обеспечения станции дополнительными средствами управления.

Научно-энергетический модуль, многофункциональный лабораторный модуль и узловой модуль "Причал" станут основой российской перспективной орбитальной станции, если она начнет свой самостоятельный полет после завершения эксплуатации МКС. По решению Роскосмоса, научно-энергетический модуль может быть дооснащен всем необходимым: независимой системой управления, безрасходной системой поддержания ориентации на гиродинах, каютами экипажа, перспективными элементами системы обеспечения жизнедеятельности.

Космические новости в фотографиях, март 2017 года
Туманность Ориона
© Фото: NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.
Астронавт NASA Шейн Кимбро, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт ЕSА Тома Песке
© Фото: ESA/NASA
Астронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
Гершель - кратер на Мимасе, спутнике Сатурна
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Космический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".
Капсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС
© Flickr/ NASA
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
© Фото: ESA/DLR/FU Berlin
Зонд "Марс-Экспресс" получил фотографии следов мощнейшего потопа на поверхности Марса, который оставил за собой канал длиной в примерно 3 тысячи километров и шириной в несколько десятков километров.
Спиральная галактика NGC 1448
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" при помощи широкоугольной камеры WFC3 получила детальные фотографии спиральной галактики NGC 1448, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часы.
Космический грузовик Dragon. 19 марта 2017
© Фото: Twitter/Thomas Pesquet
Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.
Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос. 29 марта 2017
© NASA
Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.
Остаток сверхновой N103B
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" заснял остаток сверхновой звезды N103B. Он расположен в 160 тысячах световых лет от Земли в соседней галактике Большое Магелланово Облако.
В рамках эксперимента Ураган с борта МКС ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии
© Фото: Роскосмос/Сергей Рыжиков
В рамках эксперимента "Ураган" с борта Международной космической станции ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии.
Снимок галактики UGC 12591 сделанный космическим телескопом Хаббл
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики UGC 12591. Она находится на расстоянии в 400 миллионов световых лет от нас в самой западной части сверхскопления Персея-Рыб - цепи скоплений галактик, растянувшейся на сотни миллионов световых лет.
Современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи
© Фото: ESO/L. Calçada
Благодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.
Турбулентная область к западу от Большого красного пятна на Юпитере, снятая зондом Juno
© NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Sergey Dushkin
Космическому зонду Juno удалось сделать сверхчеткий снимок турбулентной области к западу от Большого красного пятна на Южном экваториальном поясе Юпитера.
Звезда Westerlund 1-26, самая большая звезда Млечного Пути
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии звезды Westerlund 1-26, самой большой звезды Млечного Пути, которая находится в созвездии Жертвенника и занимает чуть больше места, чем Солнечная система до орбиты Юпитера.
Минималистическое снежное искусство в России снятое астронавтом ESA Тома Песке
© Фото: Thomas Pesquet
Французский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.
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