РКК "Энергия" смоделирует высадку на Луну

КОРОЛЕВ (Московская область), 7 апр — РИА Новости. Высадку на Луну и работу окололунной орбитальной станции смогут смоделировать инженеры ракетно-космической корпорации "Энергия" в новом центре виртуального проектирования, сообщил журналистам в пятницу гендиректор РКК Владимир Солнцев.

"Сегодня стоит вопрос о создании орбитальной окололунной станции. Мы сегодня уже можем создать ее в виртуальной реальности… оцифровать поверхность Луны. В будущем попытаемся смоделировать лунную гравитацию", — сказал он.

По словам Солнцева, через центр будет проходить вся техника, создаваемая в РКК. "Все перспективные изделия, которые мы либо создаем, либо планируем создавать, будем создавать в этом месте. Это буде "роддом" для новых аппаратов", — добавил он.

Гендиректор отметил, что после отработки "в цифре" перспективного пилотируемого корабля "Федерация" инженеры приступят к работе над виртуальными моделями модулей, которыми планируется дополнить российский сегмент Международной космической станции до 2019 года. Он уточнил, что виртуальная модель одного из них — научно-энергетического модуля (НЭМ) — уже создана.

В дальнейшем технологию можно будет использовать и для отработки "начальных этапов подготовки космонавтов" к деятельности на орбитальных станциях и космических кораблях. Сейчас для этого используются полноценные макеты.

Создаваемый научно-энергетический модуль предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией, расширения базы научных экспериментов, улучшения условий обитания космонавтов и обеспечения станции дополнительными средствами управления.

Научно-энергетический модуль, многофункциональный лабораторный модуль и узловой модуль "Причал" станут основой российской перспективной орбитальной станции, если она начнет свой самостоятельный полет после завершения эксплуатации МКС. По решению Роскосмоса, научно-энергетический модуль может быть дооснащен всем необходимым: независимой системой управления, безрасходной системой поддержания ориентации на гиродинах, каютами экипажа, перспективными элементами системы обеспечения жизнедеятельности.