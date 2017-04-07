Россия и Индия готовят паритетное размещение навигационных станций

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Россия и Индия ведут работу по паритетному размещению наземных станций ГЛОНАСС и индийской региональной навигационной спутниковой системы, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

"Подписан меморандум о взаимопонимании между Роскосмосом и Индийской организацией космических исследований (ИСРО) по вопросам расширения сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В рамках этого документа российская и индийская стороны ведут работу по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и индийской региональной навигационной спутниковой системы", — сказал Савельев.

По его словам, меморандум зафиксировал взаимное стремление двух космических агентств расширять взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как пилотируемая космонавтика, ракетостроение и двигателестроение, дистанционное зондирование Земли из космоса и космическая метеорология, спутниковая навигация и связанные с ней технологии и услуги, а также исследование космического пространства, включая астрофизические исследования и изучение планет.

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