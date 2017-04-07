Космического робота готовят к запуску на МКС в ноябре 2020 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Конкурс на создание космических роботов для помощи экипажам МКС во время работы в открытом космосе выиграла РКК "Энергия", заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

Тендер на 2,4 миллиарда рублей, объявленный ранее "Роскосмосом", предусматривает создание и тестирование роботов с 2020 года на МКС.

"Опытный образец робота космического назначения для летных испытаний будет полностью подготовлен к запуску на МКС к ноябрю 2020 года. Летная эксплуатация робота планируется в составе модуля Научно-энергетического модуля (НЭМ) на МКС в течение 2021-2024 годов", — отметил Савельев.

По его словам, конкурс на создание роботов космического назначения для поддержки внекорабельной деятельности космонавтов выиграла РКК "Энергия" в кооперации с наиболее опытными в области создания роботов организациями.

"Это, в частности, Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) — разработчик мобильного робота, НПО "Андроидная техника", которая станет разработчиком средств визуализации робота. В проекте также принимают участие "Электронная компания "ЭЛКУС" и "НИИ телевидения", — заключил Савельев.

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