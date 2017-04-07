Российско-европейский документ по освоению Луны могут подписать в 2017 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Соглашение о совместной программе российско-европейского освоения Луны с помощью робототехнических средств планируется подписать до конца 2017 года, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

"Одновременно с сотрудничеством в рамках проекта ExoMars ведем активный диалог с нашими европейскими партнерами о совместном российско-европейского освоения Луны с помощью робототехнических средств. В настоящее время идет к завершению работа по подготовке соответствующего двустороннего соглашения. Планируется, что в 2017 году мы его подпишем", — отметил Савельев.

Кроме того, по его словам, ранее в рамках международного сотрудничества на МКС "Роскосмос" совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) и НАСА согласовал программу до 2020 года.

"Совместно с партнерами была разработана программа совместных научных исследований и экспериментов на МКС до 2020 года, и в ней зафиксировали порядка 30 исследований. Так, например, в 2016 году успешно завершился длительный полет российско-американский экипажа, в состав которого входили космонавт Михаил Корниенко и американский астронавт Скотт Келли" — напомнил Савельев.

Также с 2013 года совместно с НАСА "Роскосмос" проводит исследования и эксперименты на борту МКС. К настоящему времени проведены серии по 15 экспериментам.

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