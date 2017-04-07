"Роскосмос": старт проекту окололунной платформы могут дать в сентябре

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Решение о начале проектных работ по созданию международной окололунной посещаемой платформы планируется принять на совещании глав космических агентств, которое предварительно запланировано на сентябрь этого года, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международной деятельности Сергей Савельев.

Как сообщалось, эта платформа призвана стать базой для отработки технологий пилотируемых полетов, в том числе в дальний космос, а также дать возможность активнее реализовывать программы исследования Луны.

"Решение о переходе к фазе А (проектные работы) планируется принять на совещании глав космических агентств, которое предварительно запланировано на сентябрь 2017 года. На этом же совещании планируется рассмотреть также вопросы формирования соответствующей международной программы и вклады сторон в создание платформы", — сказал Савельев в ходе авиакосмического салона LAAD-2017 в Бразилии.

По его словам, в настоящее время работы находятся на этапе предпроектного рассмотрения и ведутся партнерами по МКС в рамках международных групп IECST (ISS Exploration Capabilities Study Team) и SCWG (Spacecraft Working Group).

"По состоянию на сегодняшний день, мы рассмотрели и согласовали в рамках будущего международного проекта общую концепцию программы создания окололунной обитаемой платформы, основные фазы ее реализации, цели и задачи каждой фазы и программы в целом", — отметил Савельев.

Кроме того, по его словам, сформирован сценарий развертывания окололунной обитаемой платформы, в рамках которого стороны пришли к выводу о принципиальной технической реализуемости программы в целом, разработали и обсудили со специалистами концепции отдельных модулей платформы.

При формировании будущей международной программы планируется принять механизм работы по программе МКС, координирует работу которой международная координационная группа по исследованию и освоению космического пространства (ISECG), состав участников которой не ограничивается партнерами по МКС и насчитывает 16 космических агентств.

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