"Роскосмос" не планирует проводить полеты туристов на МКС до 2020 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Полёты туристов на Международную космическую станцию (МКС) не планируются до 2020 года, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

"Что касается реализации отправки туристов на российский сегмент МКС, то в период до 2020 года "Роскосмос" не планирует реализацию подобных полетов из-за отсутствия соответствующих полетных возможностей. На сегодняшний день они просто не просматриваются", — сказал Савельев.

Вместе с тем, по его словам, космический туризм не ограничивается только МКС, есть и иные варианты.

"И "Роскосмос", конечно, заинтересован в привлечении новых космических туристов, и мы проводим соответствующую работу по данному направлению", — заключил Савельев.

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