Астронавта Джона Гленна похоронили в четверг на Арлингтонском кладбище

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Астронавта НАСА Джона Гленна, который стал первым американцем, совершившим орбитальный полет вокруг Земли, похоронили в четверг на Арлингтонском кладбище в Виргинии близ американской столицы.

Астронавт и сенатор Гленн скончался на 96-м году жизни 8 декабря в Огайо. Церемония предполагалась лишь для семьи и приглашенных лиц, сайт НАСА вел ее трансляцию. Накрытый американским флагом посеребренный гроб с телом Гленна везли к месту захоронения на повозке, запряженной шестью лошадьми в сопровождении пеших военных. В числе гостей был бывший директор НАСА Чарльз Болден.

"Сенатор Гленн был больше, чем астронавтом, он был героем, который был нужен нам во время стремительных перемен в мире и в качестве иконы американского духа. Мы никогда его не забудем и его наследие станет двигателем дальше в Солнечную систему для будущих поколений", — завил в связи с похоронами астронавта исполняющий обязанности директора НАСА Роберт Лайтфут.

Глава космического ведомства выразил соболезнования семье Гленна.

Джон Гленн — первый американский астронавт (и третий человек в мире после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова), совершивший орбитальный космический полёт. 20 февраля 1962 года Гленн на "Меркурии-Атлас-6" три раза облетел земной шар. Продолжительность полёта составила 4 часа 55 минут. После удачного приводнения Джон Гленн стал национальным героем США, был награждён медалью НАСА "За выдающиеся заслуги". Гленн в качестве военного летчика принимал участие в Корейской войне, был избран в сенат США и даже дважды выдвигался кандидатом от Демократической партии на пост президента США.

Гленн также стал самым пожилым человеком, совершившим космический полет после того, как в 1998 в возрасте 77 лет совершил девятидневный полет на космическом шаттле Discovery.