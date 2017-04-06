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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые раскрыли наследственные корни мигрени

17:2406.04.2017
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Девушка закрывает руками лицо
© Fotolia/ Junial Enterprises

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Биологи из университета ИТМО выяснили, что мигрень может быть связана с артериальной гипертонией и развиваться по наследственным причинам, говорится в статье, опубликованной в журнале Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical.

"Пока мы не можем точно определить характер связи между мигренью и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но она однозначно есть. У мигреников чаще, чем в популяции, наследственность отягощена гипертонией и другими патологиями сердца и сосудов. Таким пациентам нужно уделять ровно такое же внимание, как и тем, у кого уже есть подобные заболевания. В обоих случаях мигрень может спровоцировать серьезные осложнения", – поясняет Олег Мамонтов из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее частым и характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине головы. Причины возникновения боли могут быть самые разные – физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна, как и многое другое. Как правило, женщины больше страдают мигренью, чем мужчины.

Головная боль. Архив
© РИА Новости
Гены чувства холода могут быть связаны с приступами мигрени

Иногда мигрени предшествует так называемая "аура" – временное ухудшение восприятия действительности, проявляющееся в помутнении зрения, галлюцинациях, оцепенении или в виде проблем с речью. Последние исследования показывают, что предрасположенность к мигрени во многом связана с устройством некоторых генов, в том числе и тех участков ДНК, которые отвечают за реакцию организма на холод.

Мамонтов и его коллеги открыли еще одну возможную генетическую причину развития мигрени, обратив внимание на то, что многие люди, страдающие от мигрени, обладают необычно большим числом родственников с хронически высоким артериальным давлением.

Заинтересовавшись этим фактором, ученые провели небольшой опрос и обнаружили, что у мигреников примерно в два раза больше родственников с гипертонией, чем у здоровых людей. Это заставило ученых считать, что обе болезни могут развиваться под действием одних и тех же генетических факторов.

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Эти факторы, несмотря на их схожую природу, действуют на организм и тех и других больных разными путями. Как показали эксперименты с добровольцами, страдавшими или от гипертонии, или от мигрени, сосуды последних более активно реагируют на внешние раздражители, что приводит к частым резким сужениям или расширениям артерий и капилляров, причем это проявлялось как у людей с мигренью без гипертонии, так и с гипертонией.

"В норме организм реагирует на холод —  например, приложенный к груди лед —  трехкратным падением скорости кожно-мышечного кровотока. У мигреников она снижается еще сильнее. А вот чистые гипертоники реагируют на холод слабо. Получается, что мигрень и гипертония идут разными путями, хотя последствия этих заболеваний могут быть схожи", –  продолжает Мамонтов.

Мигрень
© Fotolia/ Christian Schwier
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Интересно, что в силу физиологических особенностей у женщин реже возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, но среди мигреников они в большинстве. Как считают ученые, важно продолжать изучать совместное проявление заболеваний и учитывать его при лечении и наблюдении за пациентами.

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РИА Наука
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