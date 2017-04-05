Российские ученые выяснили, как защитить мозг во время припадков

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские химики и нейрофизиологи обнаружили, что клетки мозга защищаются от последствий судорог при помощи омега-3 жирных кислот, многие из которых можно найти в растительных и животных маслах, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuroscience and Behavioral Physiology.

"Судорога, даже однократная — это сильный стресс для организма. Биохимические изменения в клетках мозга даже после одной судороги сохраняются несколько недель. Во время судороги, параллельно с развитием патологических внутриклеточных процессов, с небольшим отставанием во времени, запускается обратный, защитный механизм, подавляющий дальнейшее развитие эпилептогенеза", — рассказывает Татьяна Савина из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба института.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире живет примерно 50 миллионов людей, страдающих разными формами эпилепсии. Примерно 40% из этих случаев не поддается лечению, и примерно половина эпилептиков не может принимать лекарства, не испытывая при этом побочные эффекты.

Эпилептические припадки и все связанные с ними симптомы возникают в результате того, что нервные клетки резко начинают синхронизировать свои импульсы, одновременно "включаясь" и "выключаясь". Почему это происходит, ученые пока не знают, и без раскрытия причин подобного поведения полноценная борьба с эпилепсией невозможна. Недавно ученые из ИТЭБ РАН обнаружили, что приступы эпилепсии могут возникать из-за того, что нервные клетки ошибочно считают, что внутри них почти не осталось питательных веществ.

Савина и ее коллеги по институту, а также ученые из других научных центров России, выяснили, как клетки мозга защищают себя от последствий эпилептических припадков и раскрыли причину того, почему после припадка повторные приступы возникают гораздо реже, чем обычно.

Ученые экспериментировали на особой разновидности крыс, представители которой генетически предрасположены к развитию эпилепсии и судорог. К примеру, для того, чтобы вызвать у таких животных приступ, достаточно воспроизвести достаточно сильный звук рядом с ними. То, как и где возникают приступы у таких крыс, российские и зарубежные биологи знают достаточно давно, что позволило Савиной и ее коллегам изучить то, какие изменения происходят в клетках мозга после очередного пароксизма.

Изучая образцы слуховой коры, где находился эпилептический очаг, биологи заметили, что концентрация жиров в ее клетках была заметно выше после приступа, чем в клетках обычных лабораторных крыс. Высокий уровень жиров, как отмечают исследователи, сохранялся на протяжении почти двух недель после припадка, и в это же время крысы были менее подвержены действию громких звуков, чем до начала эксперимента.

Как предполагают исследователи, жирные кислоты участвуют в противосудорожных механизмах, защищая мозг от последствий судорог. Когда исследователи проанализировали химический состав этих жиров, они обнаружили, что многие из них относятся к числу омега-3 жирных кислот, ряд которых содержится в растительных и животных жирах. Соответственно, препараты на их основе, способные проникать в мозг, можно в перспективе использовать для защиты мозга от последствий эпилептических припадков.

Ученые подчеркивают, что говорить о практическом применении пока рано. Необходимы дальнейшие исследования для проверки того, действительно ли эти жирные кислоты участвуют в работе защитных механизмов нервных клеток. Только если эти выводы подтвердятся, можно будет думать, как использовать эти результаты в медицине.