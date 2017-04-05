Ученые нашли следы трех древних землетрясений в Горном Алтае

НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Сибирские палеосейсмологи обнаружили в Горном Алтае следы трех произошедших в древности землетрясений, по силе не уступавших современному Чуйскому, которое произошло в 2003 году и привело к значительным разрушениям, сообщает пресс-служба Новосибирского госуниверситета.

"Мы обнаружили разломный уступ в Юго-Восточном Алтае, в зоне сочленения Курайского хребта и северо-западной части Чуйской впадины. Внешне он выглядит как протяженное поднятие: более 6 километров в длину и высотой от 0,5 до 8 метров. Большая высота уступа говорит нам о том, что он, вероятнее всего, мог сформироваться в результате нескольких сейсмических подвижек", — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования палеосейсмолога Евгения Деева.

Ученый отметил, что при исследовании уступа удалось выявить сейсмогенный разрыв, по которому произошла подвижка во время землетрясения. После оценки амплитуды смещения по разрыву удалось рассчитать магнитуду землетрясения, которая оказалась в диапазоне от 7,2 до 7,6. То есть интенсивность составляла 9–10 баллов. По данным радиоуглеродного анализа, землетрясение произошло 3400–3100 лет назад.

На одном из участков разломного уступа палеосейсмологи обнаружили ранее не известный археологический памятник: группу из 17 древних курганов. Интересно, что часть из них носила явные следы разрушений, полученных во время какого-то землетрясения. Археологи предположили, что курганы формировались во второй половине первого тысячелетия до нашей эры — первом тысячелетии нашей эры. Так как они были сооружены до второго землетрясения, ученые сделали выводы, что оно произошло менее двух тысячелетий назад. Изучая разлом под курганами, палеосейсмологи нашли следы третьего землетрясения.

"Таким образом, за два полевых сезона мы обнаружили следы трех землетрясений. Они произошли около 5500, 3400–3100 и 1300 лет назад. У двух последних, наиболее молодых событий, мы смогли оценить магнитуду и интенсивность, которая составляла 9–10 баллов, а, возможно, и выше", — сообщил Деев.

В пресс-службе напомнили, что еще пару десятилетий назад Горный Алтай считался регионом с весьма умеренным уровнем сейсмической активности. Ситуация коренным образом изменилась, когда 27 сентября 2003 года на южной окраине Чуйской впадины произошло мощное землетрясение с интенсивностью 9–10 баллов. Проведенное исследование позволяет говорить об устойчивой повторяемости сильных землетрясений в этом районе. Статья ученых в научном журнале International Geology Review заканчивается напоминанием о том, что выявленный сейсмогенный разломный уступ находится на расстоянии менее километра от планируемой трассы газопровода из России в КНР.