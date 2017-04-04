Ученые усомнились в существовании "малого ледникового периода"

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Так называемый "малый ледниковый период", период аномально холодного климата с 16 по 19 век, не существовал или же был на самом деле заметно слабее, чем принято считать, заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Geophysics.

"Климатические скептики часто ссылаются на "малый ледниковый период" во время дебатов вокруг текущего глобального потепления. Мы всесторонне изучили этот феномен для того, чтобы оценить, насколько реально понизились температуры в то время, как сильно их понижение влияло на людей и Землю в целом и связано ли было это похолодание с активностью Солнца", — рассказывает Майкл Локвуд (Michael Lockwood) из университета Рединга (Великобритания).

Сегодня климатологи нередко называют "малым ледниковым периодом" два разных эпизода из истории средневековой и современной Европы – серию резких похолоданий климата с 13 по 16 век и период относительно холодного климата с 16 по 19 век. Климатические скептики считают, что завершение этого периода объясняет то, почему температуры на Земле сегодня растут аномально быстро по независящим от человека причинам.

Некоторые ученые объединяют оба этих периода в один большой период оледенения, и все они связывают его наступление с самыми разными причинами – понижением солнечной активности в 16-19 веках во время так называемого "Дальтоновского минимума", сдвигами оси Земли на протяжении последней тысячи лет, повышенной активностью вулканов и рядом других вещей.

Локвуд и его коллеги решили выяснить, насколько сильно все эти факторы могли повлиять на климат Земли во вторую часть этой эпохи, изучив записи хронистов того времени и проанализировав множество различных палеоклиматических "летописей", отпечатавшихся в породах того времени, сформировавшихся на дне озер и морей. К примеру, доли изотопов кислорода, бериллия, также следы вулканического пепла и пыльцы могут рассказать ученым о том, как менялись температуры и другие важные климатические параметры в то время, когда сформировались эти отложения.

Его команду, как рассказывает Локвуд, в первую очередь интересовали упоминания необычно холодных зим, летних месяцев и других времен года, когда реки в Британии начинали замерзать, урожай умирал или происходили другие аномальные погодные явления. Кроме того, команда Локвуда систематически проанализировала те данные о погоде и климате, которые собирали первые метеорологи Англии в 17-18 веках.

Все эти исторические сведения климатологи сопоставляли с тем, как менялись температуры в соответствии с палеоклиматическими данными, и тем, как менялась активность Солнца и число пятен на его поверхности во время Дальтоновского и Маундеровского минимумов.

Как выяснилось, температуры во время этого периода упали заметно меньше, чем считали участники Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) – не на один градус Цельсия, а только на 0,5 градуса Цельсия. Для сравнения, средние температуры на Земле упали на 8 градусов при наступлении последнего оледенения, и повысились на почти градус за последние 50-70 лет.

Многие эпизоды аномально холодной погоды, о которых писали хронисты или которым были посвящены картины художников, по словам Локвуда и его коллег, были связаны не с долгосрочными климатическими трендами или понижением числа пятен на Солнце, а с эпизодами извержения вулканов и долгими периодами их повышенной активности в 17-18 веках.

Более того, повышения или понижения в числе пятен крайне редко предшествовали наступлению похолоданий или потеплений, что указало на однозначное отсутствие связи между активностью Солнцем и климатом. Все это, как считают исследователи, говорит о том, что "малый ледниковый период" или не существовал вообще, или был гораздо слабее, чем мы привыкли считать.