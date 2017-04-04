Глава ИСС: запуск первого спутника "Глонасс-К2" в 2017 году не планируется

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Запуск первого навигационного космического аппарата "Глонасс-К2" в 2017 году не планируется из-за проведения необходимой модернизации спутника в рамках программы по импортозамещению элементной базы, заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) Николай Тестоедов.

"В 2017 году запуск спутника "Глонасс-К2" не планируется. Причина не в ракете-носителе "Протон", а в модернизации приборов и, соответственно, частично конструкции аппарата вследствие процесса импортозамещения. Дата пуска будет определена по результатам наземной отработки модернизируемых приборов", — отметил Тестоедов.

По его словам, в период выполнения данных работ орбитальная группировка космической системы ГЛОНАСС будет поддерживаться наземным резервом – аппаратами "Глонасс-М", изготовленными в достаточном количестве.

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