Николай Тестоедов: предложим Бразилии создать новую спутниковую систему

Информационные спутниковые системы (ИСС) имени академика Решетнева — головное предприятие России по производству телекоммуникационных космических аппаратов. Орбитальная группировка РФ в настоящее время насчитывает 141 спутник, из них 96 — производства ИСС. О новых предложениях компании для латиноамериканского рынка, пополнении навигационной системы ГЛОНАСС аппаратами последнего поколения, реализуемой предприятием программе импортозамещения и задачах на 2017 год в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Рио-де-Жанейро рассказал генеральный директор ОАО "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" Николай Тестоедов. Беседовал специальный корреспондент Александр Ковалев.

— Николай Алексеевич, по возможности, расскажите подробно, какие программы предприятие представило на бразильской выставке с учетом специфики региона?

— Регион Латинской Америки очень важен с точки зрения развития и применения космических технологий. Практически во всех странах региона утверждены и реализуются государственные программы с тем или иным космическим контентом. АО "ИСС" представляет на LAAD-2017 весь спектр своих возможностей в области создания систем связи и навигации. Свой опыт в сфере разработки и эксплуатации малых аппаратов дистанционного зондирования мы также демонстрируем и предполагаем, что это вызовет интерес у потенциальных заказчиков в регионе.

— Известно, что российская спутниковая система "Гонец" может заинтересовать латиноамериканский рынок. Какие предложения в этой связи вы планируете сделать партнерам? Сколько спутников и наземных станций могут обеспечить потребности региона?

- Что касается предложений по использованию услуг существующей системы "Гонец", то это прерогатива АО "Спутниковая система "Гонец", которое в настоящее время имеет статус единого оператора госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции и обеспечивает эксплуатацию системы и предоставления услуг потребителям.

ИСС как разработчик и изготовитель предлагает заказчикам в Латинской Америке возможность создания подобной системы. Если говорить конкретно о Бразилии, то при наличии одной региональной станции и 12 космических аппаратов на орбите время ожидания абонентом сеанса связи составит от шести до 18 минут. После развертывания полноценной орбитальной станции в 24 спутника и увеличения количества наземных станций до двух-трех время ожидания сократится практически до нуля.

— Вы говорили, что в течение 2016-17 годов, в соответствии с равномерностью загрузки, предприятие рассчитывает построить еще шесть спутников системы "Гонец". Это будет резерв, из которого будут заменяться по мере необходимости аппараты на орбите, выработавшие свой ресурс. Сколько таких спутников удалось построить, сколько предстоит?

— Могу подтвердить, что в АО "ИСС" исполняется государственный контракт на изготовление шести космических аппаратов "Гонец". Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Все шесть спутников находятся на разных этапах изготовления. Сдача аппаратов заказчику планируется в конце 2017 года.

— Бразилия испытывает потребность в запуске двух космических аппаратов (КА) одной ракетой-носителем. Какой носитель и в какие сроки может быть предложен партнерам? В каком году может состояться запуск? Латиноамериканские партнеры уже имеют КА под запуск и если да, что это за спутники, кто их строил (построит)? Хочет ли Бразилия заказать спутники у ИСС?

— Начнем с последнего вопроса. Понимание того, хочет или не хочет потенциальный заказчик, как правило, появляется в момент объявления тендера. Практически все конкурсы последних лет являются закрытыми. Заказчик направляет приглашения только тем производителям спутников, которых он выбрал сам. Последнее приглашение на участие в тендере на создание системы спутниковой связи для Бразилии мы получали четыре года назад. К сожалению, неуспешно — контракт был присужден нашим конкурентам. Но тем не менее мы открыты для продолжения контактов с Бразилией в области спутникостроения и, собственно, поэтому мы сегодня здесь и находимся.

Относительно предложений по средствам выведения для парного запуска: все зависит от размерности космических аппаратов. Но, на мой взгляд, ОАО "Главкосмос" — российский оператор коммерческих запусков на ракете "Союз" имеет все шансы быть успешным в Бразилии.

— Сообщалось, что Бразилия готовит для США предложение по использованию космодрома Алкантара. Суть проекта заключается в том, чтобы предоставить США доступ к Алкантаре на экваторе в обмен на возможность использовать современное американское оборудование. Есть ли у России предложение для Бразилии по возрождению центра в Алкантаре? С каким носителем мы могли бы туда прийти?

— АО "ИСС" в свое время принимало активное участие в развитии космодрома Алкантара совместно с украинскими партнерами. Мы отвечали за проектирование и изготовление спутников связи для первых пусков с Алкантары и создание системы связи для Бразилии (рабочее название проекта — "Трописат"). К сожалению, произошли события, которые привели к распаду совместного украинско-бразильского предприятия и полной остановке работ по проекту. Мы готовы продолжить разговор с бразильской стороной о совместной разработке и изготовлении космических аппаратов для запуска с космодрома Алкантара на любом носителе, который будет определен заказчиком.

— Сколько в настоящее время в российской орбитальной группировке космических аппаратов и сколько из них — производства ИСС? Удалось ли в 2016 году перешагнуть рубеж в 100 аппаратов? Какой спутник для ИСС стал (или станет) юбилейным?

— В российской орбитальной группировке в настоящее время 141 космический аппарат, из них 96 спутников производства ИСС. Мы не перешли рубеж в 100 спутников, хотя потенциально это должно было произойти. Как вы знаете, на хранении в ИСС находится несколько спутников для различных заказчиков, готовых к запуску. Но когда ими будет принято решение об отправке аппаратов на космодром — неизвестно, так как этот вопрос связан со стратегией поддержания орбитальной группировки либо с иными вопросами, лежащими исключительно в компетенции заказчиков. Надеюсь, что в 2017 году через рубеж в 100 спутников мы перешагнем.

— Вы рассказывали, что сроки создания спутников "Глонасс-К" из-за санкций серьезно сдвинулись и можно их модернизировать с применением отечественной компонентной базы. Сколько "Глонасс-К" уже удалось проаппгрейдить, сколько осталось? На сколько процентов удалось уйти от зарубежной элементной базы? Из-за введения санкций спутники проекта "Глонасс-К2" наиболее сильно пришлось переоснащать. Сколько аппаратов уже удалось проаппгрейдить, сколько осталось?

- В настоящее время мы ведем три параллельные работы для обеспечения модернизации и поддержания орбитальной группировки системы ГЛОНАСС. Это изготовление девяти космических аппаратов серии "Глонасс-К1" на отечественной и доступной зарубежной элементной базе. Работа ведется в соответствии с утвержденным графиком с началом пусков в конце 2018 года. Кроме того, мы ведем изготовление двух аппаратов серии "Глонасс-К2" для летно-конструкторских испытаний с использованием отечественной и импортной элементной базы, а также разработку космических аппаратов серии "Глонасс-К2" в импортонезависимом исполнении. В период выполнения данных работ орбитальная группировка космической системы ГЛОНАСС будет поддерживаться наземным резервом — аппаратами "Глонасс-М", изготовленными в достаточном количестве.

— Будет ли в конце 2017 года первый запуск "Глонасс-К2" или из-за переборки двигателей для "Протонов" пуск состоится уже в 2018 году?

— В 2017 году запуск спутника "Глонасс-К2" не планируется. Причина не в ракете-носителе, а в модернизации приборов и, соответственно, частично конструкции аппарата вследствие процесса импортозамещения. Дата пуска будет определена по результатам наземной отработки модернизируемых приборов.

— На предприятии давно стоит уже готовый спутник "Лыбидь". Заказчик спутника — Украина, но юридически по этому аппарату ИСС работает с канадской компанией MDA. Какие последние подвижки произошли в реализации этого проекта?

— Спутник "Лыбидь" продолжает находиться в режиме хранения. Плановые технические регламенты проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Мы находимся в плотном контакте с нашим заказчиком — канадской компанией MDA и регулярно информируем ее о состоянии спутника. План дальнейших работ по спутнику до настоящего времени не определен, новыми достоверными данными, к сожалению, не располагаю.

— По экспертным оценкам, стоимость спутника "Глонасс-К" находится в пределах 45-50 миллионов долларов. Будут ли аппараты "Глонасс-К2" и "Глонасс-КМ" выходить дороже из-за инфляции и роста курса доллара?

— Экспертные оценки по стоимости аппаратов "Глонасс-К" не соответствуют настоящей стоимости. Обсуждать в текущий момент стоимость многолетней долгосрочной программы не имеет смысла из-за большой динамики курса валют и уровня инфляции.

— Будет ли АО "ИСС" в 2017-2018 годах сотрудничать по федеральной программе создания аппаратов связи серии "Экспресс" с крупнейшими европейскими спутникостроительными фирмами в том же объеме, что и до санкций?

— АО "ИСС" не прерывало сотрудничество с европейскими компаниями ни на один день с момента введения санкций, как со спутникостроительными, так и с изготовителями бортового и наземного оборудования. Ни один контракт из существующих не был остановлен, ни один из контрактов, планируемых к заключению, не был отменен. Безусловно, возникают рабочие моменты, которые мы решаем с европейскими партнерами сообща. Но и эти проблемы скорее связаны не с политикой, а с преодолением административных бюрократических барьеров, которых и в Европе, и в России предостаточно.

— Какими новыми разработками может гордиться знаменитая решетневская фирма?

- Самое главное — это полное освоение технологии проектирования, изготовления и испытания телекоммуникационных полезных нагрузок для спутников. Это в том числе антенны, волноводы, БКС, пассивное ВЧ-оборудование собственного производства, комплекс рабочих мест (их уже несколько, позволяющих изготавливать одновременно в параллель три полезные нагрузки).

Полное освоение этих технологий — очень важный момент в развитии компании, позволяющий более независимо работать на международном рынке и, конечно же, выполнять государственные программы с максимальным использованием российского оборудования и российских технологий. Второе направление — это модернизация платформ серии "Экспресс". Третье — развитие спутников серии "Глонасс".

— По возможности, поподробнее расскажите, какие главные задачи вы ставите для ИСС в 2017 году?

— В числе стратегических задач АО "ИСС" в 2017 году — безусловное выполнение работ по всем федеральным программам, исполнение портфеля заказов, включая коммерческие аппараты для российского и зарубежного рынков, а также создание максимальной привлекательности для заказчиков космических аппаратов по критерию "цена-качество". Тактических задач значительно больше, но в основном они обеспечивают выполнение задач стратегических.