Глава ИСС: планы по украинскому спутнику "Лыбидь" пока не определены

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. План дальнейших работ по украинскому спутнику "Лыбидь", который был построен в оговоренные сроки и находится сейчас на ответственном хранении на предприятии-изготовителе, пока не определен, заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) Николай Тестоедов.

Заказчиком космического аппарата является Украина, но юридически по этому спутнику ИСС работает с канадской компанией MDA.

"Спутник "Лыбидь" продолжает находиться в режиме хранения. Плановые технические регламенты проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Мы находимся в плотном контакте с нашим заказчиком – канадской компанией MDA — и регулярно информируем её о состоянии спутника. План дальнейших работ по спутнику до настоящего времени не определён, новыми достоверными данными, к сожалению, не располагаю", — заявил Тестоедов.

Читайте полный текст интервью >>