В 2017 году на орбите будет работать 100 спутников производства ИСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Российская орбитальная космическая группировка в настоящее время насчитывает 141 космический аппарат, из них 96 спутников производства компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС), заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор компании Николай Тестоедов.

"В российской орбитальной группировке в настоящее время 141 космический аппарат, из них 96 спутников производства АО "ИСС". Мы не перешли рубеж в 100 спутников, хотя потенциально это должно было произойти. Как вы знаете, на хранении в АО "ИСС" находится несколько спутников для различных заказчиков, готовых к запуску. Но когда ими будет принято решение об отправке аппаратов на космодром неизвестно, так как этот вопрос связан со стратегией поддержания орбитальной группировки, либо с иными вопросами, лежащими исключительно в компетенции заказчиков. Надеюсь, что в 2017 году через рубеж в 100 спутников мы перешагнем", — отметил Тестоедов.

Космические аппараты, созданные в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнёва", составляют основу орбитального флота России. ИСС — первое в истории предприятие российской космической отрасли, которое вышло на международный рынок. Вместе с тем, в настоящее время при создании продукции АО "ИСС" следует курсом на импортозамещение и применение комплектующих отечественных производителей. Одно из основных перспективных направлений деятельности предприятия — разработка и производство собственных полезных нагрузок для спутников.

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