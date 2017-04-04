Первый из девяти спутников "Глонасс-К1" будут готовить к пуску в 2018 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Первый из девяти навигационных спутников "Глонасс-К1" планируется подготовить к запуску в конце 2018 года, заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) Николай Тестоедов.

"Изготовление девяти космических аппаратов серии "Глонасс-К1" идет с применением отечественной и доступной зарубежной элементной базы. Работа ведётся в соответствии с утверждённым графиком с началом пусков в конце 2018 года", — сказал Тестоедов.

Кроме того, по его словам, ИСС ведет изготовление двух аппаратов серии "Глонасс-К2" для лётно-конструкторских испытаний с использованием отечественной и импортной элементной базы, а также разработку космических аппаратов серии "Глонасс-К2" в импортонезависимом исполнении.

"В период выполнения данных работ орбитальная группировка космической системы ГЛОНАСС будет поддерживаться наземным резервом – аппаратами "Глонасс-М", изготовленными в достаточном количестве", — отметил глава ИСС.

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