РАН в последние годы не предложила значимых проектов, заявил Фурсенко

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российская академия наук в последние годы не предложила значимых проектов, которые были бы направлены на решение приоритетных задач, направленных на обеспечение безопасности России и повышение качества жизни ее населения, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

В 2013 году была начата реформа РАН, направленная на повышение эффективности сектора исследований и разработок в России.

По словам Фурсенко, страна ждет от РАН предложений по решению, в частности, задач по защите населения от новых болезней, обеспечению безопасности продуктов питания, а также обеспечению безопасности страны.

"Задачи стали гораздо более масштабными. И, пожалуй, таких ответов, которые бы соответствовали уровню возникающих проблем и задач, и возможностей, которые перед нами открываются, — таких предложений, пожалуй, не было", — сказал Фурсенко в субботу в интервью телеканалу "Россия 1".