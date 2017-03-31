Минобрнауки не планирует вмешиваться в выборы президента РАН

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ не намерено вмешиваться в выборы президента Российской академии наук (РАН), Минобрнауки будет работать с любым избранным президентом академии, заявила РИА Новости глава ведомства Ольга Васильева.

"Выборы в РАН — это абсолютно регулярная процедура, которая относится к компетенции прежде всего академического сообщества, и министерство никогда не вмешивалось в этот процесс. Я думаю, что все будет так, как оно должно развиваться. И. о. президента академии назначен, поэтому президиум продолжает работу. Поэтому давайте дождемся осени. Мы будем работать с любым президентом академии, с любым достойным человеком, который будет избран", — сказала Васильева.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник, 3 апреля.