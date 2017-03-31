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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли связь между глобальным потеплением и пожарами в Сибири

14:4331.03.2017
(обновлено: 16:03 31.03.2017)
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Пожар в тайге
© РИА Новости. Марк Редькин
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Экологи выяснили, что одной из причин участившихся пожаров в сибирских лесах является глобальное потепление. Из-за него кедры и пихты лишены значительных запасов воды, говорится в статье, опубликованной в Journal of Mountain Science.

"Кедр и пихта – влаголюбивые виды хвойных, "деревья туманов". Ослабленные водным стрессом деревья становятся восприимчивыми к воздействию фитопатогенов. Наряду с этим, возрастание засушливости климата и увеличение продолжительности периода вегетации позволяет насекомым-вредителям увеличивать численность популяций, расширять ареалы, продвигаться на север и в высокогорья", – объясняет Вячеслав Харук из Института леса РАН в Красноярске. Его слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

В последние годы число пожаров в Забайкалье, на юге Сибири и в некоторых регионах Европейской России заметно выросло. В прошлом и позапрошлом годах сотни тысяч гектаров леса горели на территории Бурятии, Хакасии и других южных регионов Сибири, несмотря на все усилия властей и местных жителей предотвращать и тушить возгорания. Экономический ущерб от подобных пожаров за прошлый год составил 12 миллиардов рублей, а за 2015 год – около 60 миллиардов рублей.

Жук короед-типограф. Архив
© Фото: Anaxibia
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Одной из причин этого, как считают Харук и его коллеги, является изменение климата. По прогнозу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), в этом столетии средние температуры на планете вырастут на 1,1 – 6,4 градуса по Цельсию. В некоторых случаях это приведет, а где-то уже привело, к масштабным перестройкам экосистем, изменениям течений и распределения осадков.

Харук и его коллеги, в том числе ученые из НАСА, на протяжении более чем 40 лет наблюдают, как меняются свойства живых и уже умерших деревьев под действием изменения климата на склонах Алтайских гор. Для этого ученые следят не только за процессами роста, гниения и высыхания растений, но и за тем, как менялись сообщества связанных с ними вредителей и других насекомых, а также изучают сдвиги во влажности почвы.

Сибирь. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Как оказалось, глобальное потепление по-разному повлияло на рост лесов в низинах на юге Сибири, в горных и северных регионах. На юге глобальное потепление привело к негативным последствиям, так как лишило хвойные деревья доступа к достаточному количеству воды. В результате рост новых деревьев резко замедлился, а старые начали быстрее умирать.

В горах ситуация обратная – уникальные "ленты" пихтовых и кедровых боров на склонах Алтая сегодня процветают, и скорость их роста, по замерам Харука и его коллег, не только не упала, но даже увеличилась на 50-90%. По словам ученых, леса продвинулись примерно на 150 метров в сторону вершин гор благодаря росту температур. Аналогичным образом улучшилась ситуация в северных  районах Сибири, где кедр, лиственница и пихта начали расти существенно быстрее, чем в 1960-е годы.

Крупные лесные пожары вспыхнули в канадской провинции Альберта
© REUTERS/ CBC News
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"Бессмысленно восстанавливать кедровники и пихтарники в зонах, где эколого-климатические условия изменились и не отвечают требованиям этих видов. Конструктивным решением станет замена кедра и пихты в этих зонах засухоустойчивыми видами древесной флоры Сибири", – заключает Харук.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Elki MoTalki
Может просто поджигают что бы замести следы?
14:58
31.03.2017
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