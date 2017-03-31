Казахстан попросил у Центра Хруничева помощи из-за ситуации на KazSat-2

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Казахстанская сторона обращалась в Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за помощью в устранении нештатной ситуации на борту спутника KazSat-2, ГКНПЦ оказывает содействие, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Центра.

Ранее работа 13 операторов телевидения и связи была приостановлена в Казахстане из-за нештатной ситуации с телекоммуникационным спутником KazSat-2. Спутник был изготовлен российским Центром Хруничева.

"Да, они обратились (за помощью). Мы выполняем свою роль в случае нештатной ситуации и готовы оказывать содействие. Такая ситуация произошла и мы им помогаем", — сказали в пресс-службе.

Cпутник связи и вещания KazSat-2 создан по заказу казахстанского АО "Республиканский Центр Космической Связи" российским предприятием ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" совместно с компанией Thales Alenia Space (Италия). Он был выведен на орбиту 16 июля 2011 года с помощью ракеты-носителя "Протон". Спутник успешно прошел летно-конструкторские и зачетные функциональные проверки, а 25 ноября 2011 года была осуществлена передача прав собственности от разработчика системы KazSat-2 заказчику — АО "Республиканский центр космической связи".

Спутник KazSat-2 предназначен для предоставления услуг электронного правительства, телерадиовещания, телефонии, передачи данных, услуг мультимедиа, подвижной связи. Зона его обслуживания включает всю территорию Казахстана, страны Центральной Азии, северо-запад Китая, Монголии, центральную часть России, страны Закавказья, часть Украины и Белоруссии.