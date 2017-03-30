Двигатели для "Союзов" проверят на ВМЗ методом неразрушающего контроля

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Александр Ковалёв. Переборка возвращенных по требованию "Роскосмоса" на Воронежский механический завод (ВМЗ) двигателей для ракет-носителей "Союз" не требует разрезания готовых камер сгорания с целью извлечения возможно находящегося там мусора, так как специалисты применяют для перепроверки методы неразрушающего контроля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Будет проведена работа по оценке чистоты внутренних полостей на всех двигателях. Вероятность нахождения в них посторонних частиц не исключена. Специалисты АО КБХА и ФГУП ВМЗ совместно с Институтом имени Келдыша разработали специальную методику неразрушающего контроля, благодаря которому можно определить наличие или отсутствие во внутренних полостях посторонних частиц, не разбирая двигатель. Таким образом, двигатели для "Союзов" проходят не переборку, а перепроверку, что значительно сокращает сроки проведения полного объема работ", — отметил Арбузов.

Он уточнил, что для возрождения культуры производства и качества сборки на ВМЗ просто нужно навести надлежащий порядок, но без финансовой поддержки предприятию также не обойтись.

"Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что там есть много вопросов, не требующих больших финансовых инвестиций. Необходимо навести элементарный порядок, который ранее на предприятии был, и обеспечить выполнение прописанных в документации технических нормативов. Кроме того, необходимо завершить создание программы техперевооружения, разобраться с источниками финансирования. Частично они уже есть, а по ряду вопросов нужно находить решения, в том числе с помощью правительства РФ и госкорпорации "Роскосмос", — заключил глава НПО "Энергомаш".

Как сообщалось ранее, ВМЗ войдет в состав новой интегрированной структуры под головным управлением НПО "Энергомаш", который объединит все предприятия ракетного двигателестроения России. В состав холдинга уже включены АО КБХА и ПАО "Протон-ПМ", а до конца года, кроме ВМЗ, туда должны войти ФГУП КБХМ имени Исаева и ФГУП НИИМаш.

Причиной отзыва на ВМЗ двигателей 11Д55 (РД-0110) стала авария ракеты "Союз-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был утрачен корабль "Прогресс МС-04" с грузами для экипажа МКС. Как сообщал "Роскосмос", наиболее вероятная причина аварии, установленная госкомиссией, — вскрытие бака третьей ступени "Союза-У" из-за попадания посторонних частиц при сборке в насос окислителя.

Ранее "Роскосмос" отозвал дефектные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", также производящихся на Воронежском механическом заводе. Согласно заключениям специалистов госкорпорации, при пайке компонентов двигателей на ВМЗ использовался припой, не соответствовавший технической документации.

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