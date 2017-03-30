На Воронежском механическом заводе не планируют сокращать сотрудников

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Александр Ковалёв. Сокращения сотрудников на Воронежском механическом заводе (ВМЗ) — производителе двигателей для ракет-носителей "Союз" и "Протон" — не планируются, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Ранее сообщалось, что ВМЗ до конца года должен войти в состав новой интегрированной структуры под головным управлением НПО "Энергомаш", который объединит все предприятия ракетного двигателестроения РФ. Перед новым гендиректором ВМЗ Игорем Мочалиным поставлены задачи восстановить утраченную культуру производства двигателей, а также дать уверенность в будущем работникам предприятия.

"Никаких сокращений не предполагается. В большей степени наша задача все-таки сохранить коллектив и те профессиональные навыки и компетенции, которые составляли основу некогда процветавшего предприятия. Все соцгарантии, существовавшие до сегодняшнего дня, сохраняются. Вопрос, на мой взгляд, в другом: достаточно ли этих гарантий для поддержания позитивного уровня настроения в коллективе? В этом плане, конечно, руководству ВМЗ предстоит еще поработать", — отметил Арбузов.

По его словам, на Воронежском механическом заводе будут разработаны новые методы мотивации персонала, чтобы сотрудники стремились выполнять свою работу качественно и в срок.

"Есть задача минимизировать последствия негативного фона, сложившегося на ВМЗ под влиянием аварий ракет, и снизить накопившуюся социальную напряженность, связанную с четырехдневной рабочей неделей, низкой заработной платой. Работа на ВМЗ снова должна стать предметом гордости и высокого социального статуса. Люди должны стремиться попасть на предприятие, а не идти туда работать, потому что больше никуда не берут", — отметил Арбузов.

Как сообщалось ранее, ВМЗ будет оказана финансовая поддержка, однако ее размер пока не определен.

"Пока преждевременно говорить о размере финансовой помощи Воронежскому заводу. Работа над программой технического перевооружения предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения находится на завершающем этапе, и что-то конкретизировать о поддержке ВМЗ можно только после утверждения этого документа", — уточнил глава НПО "Энергомаш".

Отвечая на вопрос, будет ли повышаться зарплата на предприятии, а если да, то каким категориям тружеников, Арбузов сказал: "Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки. Работы по проверке двигателей для ракет-носителей "Протон" и Союз" существенно сократят доходы от продаж, и для нас очевидно, что для решения вопроса по зарплатам потребуются нетрадиционные, нестандартные подходы. Что касается существенного роста оплаты труда, то здесь будут приниматься исключительно индивидуальные решения по отдельным категориям работников".

Глава "Энергомаша" также сообщил, что объединять конструкторские бюро АО "НПО Энергомаш", АО КБХА, "КБХМ имени Исаева", ФГУП "ОКБ Факел" и "НИИ Машиностроения" вместе не предполагается.

"О слиянии КБ речи не идет, наоборот, необходимо сохранить их идентичность. Каждая конструкторская школа прекрасна по-своему и должна продолжать развиваться, сохраняя то лучшее, что было создано ею за многие годы своего существования. Что касается взаимодействия между КБ в рамках интегрированной структуры, то оно должно быть обязательно и предполагается в трех направлениях: первое — это создание площадки для обмена опытом между конструкторскими бюро. Второе — это активное внедрение информационных технологий в процесс разработок. Третье — создание совместных центров компетенций в области уникальных, в том числе аддитивных, технологий для оптимизации бюджетных инвестиций", — заключил Арбузов.

Полный текст интервью генерального директора НПО "Энергомаш" читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.