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Экономика

На Воронежском механическом заводе не планируют сокращать сотрудников

10:4230.03.2017
(обновлено: 11:40 30.03.2017)
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Игорь Арбузов. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Александр Ковалёв. Сокращения сотрудников на Воронежском механическом заводе (ВМЗ) — производителе двигателей для ракет-носителей "Союз" и "Протон" — не планируются, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Воронежский механический завод. Архивное фото
© Фото: Воронежский механический завод
Глава НПО "Энергомаш": на ВМЗ надо восстановить культуру производства
Ранее сообщалось, что ВМЗ до конца года должен войти в состав новой интегрированной структуры под головным управлением НПО "Энергомаш", который объединит все предприятия ракетного двигателестроения РФ. Перед новым гендиректором ВМЗ Игорем Мочалиным поставлены задачи восстановить утраченную культуру производства двигателей, а также дать уверенность в будущем работникам предприятия.

"Никаких сокращений не предполагается. В большей степени наша задача все-таки сохранить коллектив и те профессиональные навыки и компетенции, которые составляли основу некогда процветавшего предприятия. Все соцгарантии, существовавшие до сегодняшнего дня, сохраняются. Вопрос, на мой взгляд, в другом: достаточно ли этих гарантий для поддержания позитивного уровня настроения в коллективе? В этом плане, конечно, руководству ВМЗ предстоит еще поработать", — отметил Арбузов.

По его словам, на Воронежском механическом заводе будут разработаны новые методы мотивации персонала, чтобы сотрудники стремились выполнять свою работу качественно и в срок.

"Есть задача минимизировать последствия негативного фона, сложившегося на ВМЗ под влиянием аварий ракет, и снизить накопившуюся социальную напряженность, связанную с четырехдневной рабочей неделей, низкой заработной платой. Работа на ВМЗ снова должна стать предметом гордости и высокого социального статуса. Люди должны стремиться попасть на предприятие, а не идти туда работать, потому что больше никуда не берут", — отметил Арбузов.

Как сообщалось ранее, ВМЗ будет оказана финансовая поддержка, однако ее размер пока не определен.

"Пока преждевременно говорить о размере финансовой помощи Воронежскому заводу. Работа над программой технического перевооружения предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения находится на завершающем этапе, и что-то конкретизировать о поддержке ВМЗ можно только после утверждения этого документа", — уточнил глава НПО "Энергомаш".

Отвечая на вопрос, будет ли повышаться зарплата на предприятии, а если да, то каким категориям тружеников, Арбузов сказал: "Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки. Работы по проверке двигателей для ракет-носителей "Протон" и Союз" существенно сократят доходы от продаж, и для нас очевидно, что для решения вопроса по зарплатам потребуются нетрадиционные, нестандартные подходы. Что касается существенного роста оплаты труда, то здесь будут приниматься исключительно индивидуальные решения по отдельным категориям работников".

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© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Роскосмос передал ВМЗ под управление НПО Энергомаш
Глава "Энергомаша" также сообщил, что объединять конструкторские бюро АО "НПО Энергомаш", АО КБХА, "КБХМ имени Исаева", ФГУП "ОКБ Факел" и "НИИ Машиностроения" вместе не предполагается.

"О слиянии КБ речи не идет, наоборот, необходимо сохранить их идентичность. Каждая конструкторская школа прекрасна по-своему и должна продолжать развиваться, сохраняя то лучшее, что было создано ею за многие годы своего существования. Что касается взаимодействия между КБ в рамках интегрированной структуры, то оно должно быть обязательно и предполагается в трех направлениях: первое — это создание площадки для обмена опытом между конструкторскими бюро. Второе — это активное внедрение информационных технологий в процесс разработок. Третье — создание совместных центров компетенций в области уникальных, в том числе аддитивных, технологий для оптимизации бюджетных инвестиций", — заключил Арбузов.

Полный текст интервью генерального директора НПО "Энергомаш" читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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