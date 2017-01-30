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РИА Наука
РИА Наука

МФТИ: второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире

13:2830.01.2017
(обновлено: 22:46 01.02.2017)
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Так художник представил себе демона Максвелла, пропускающего только быстрые или медленные молекулы
© МФТИ

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Физики из МФТИ, РАН и Аргоннской Национальной Лаборатории США нашли намеки на то, что энтропия в квантовых системах может не расти, а уменьшаться, тем самым нарушая второй закон термодинамики, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Представьте себе Золушку, которую мачеха заставляет разобрать перемешанную чечевицу и горох, то есть понизить энтропию в системе. Классическая Золушка в изолированной системе не смогла бы это сделать, а квантовая — может. Мы можем "вычистить" состояния за счет квантовых эффектов", — объясняет Гордей Лесовик из Московского физико-технического института в Долгопрудном, чьи слова приводит пресс-служба МФТИ.

Одной из основ современной физики и космологии является концепция так называемой "стрелы времени" – постулат о том, что время в нашей Вселенной движется исключительно в одном направлении, из прошлого в будущее. Иными словами, мы движемся сквозь четырехмерное пространство исключительно в одном направлении по оси времени, и "перемотать" время назад невозможно.

С точки зрения физики это проявляется в том, что со временем неупорядоченность, хаотичность Вселенной, состояние, которое ученые называют энтропией, неуклонно растет. К примеру, данный процесс проявляется в том, как меняется состояние энергии Вселенной. Этот принцип, который ученые часто называют "вторым законом термодинамики", считается нерушимым правилом, управляющим жизнью всей Вселенной на всех уровнях.

Галактика и заполняющая ее пыль “глазами” телескопа “Планк
© NASA/ ESA/JPL-Caltech
Физики: Большой взрыв мог родить Вселенную, где время течет назад

Лесовик и его коллеги выяснили, что это правило, скорее всего, нарушается на квантовом уровне, пытаясь совершить обратное – доказать так называемую Н-теорему, описывающую процесс роста энтропии в замкнутой системе.

Эта теорема была сформулирована еще в 1870 годах известным австрийским физиком Людвигом Больцманом, однако ее доказать никто не мог в рамках классической физики. Позже, когда возникла квантовая теория, ученые начали связывать H-теорему с необычными свойствами квантового мира,  так как квантовая теория информации показывает, что энтропия системы может оставаться в некоторых случаях на постоянном уровне, как это и предсказывал Больцман.

Как рассказывает Лесовик, его группа уже несколько лет пытается "перевести" идею Больцмана на язык квантовой физики. Каждый раз, когда ученые думали, что они справились с доказательством Н-теоремы, они находили новые "дырки" в своих выкладках, что в конечном итоге убедило исследователей, что энтропия может не только оставаться на прежнем уровне или расти, но и убывать.

Демоны Максвелла извлекают энергию из теплового движения частиц
© Фото: MABUCHI DESIGN OFFICE / Yuki AKIMOTO
Физики впервые смогли преобразовать информацию в энергию

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали свои прежние выкладки и выделили те условия, в которых энтропия системы падает сама по себе, без передачи тепловой энергии куда-то извне.  Как оказалось, нечто подобное может происходить, если поместить заряженную частицу в коридор с двумя выходами из него, возле которых установлен очень мальнький квантовый магнит, с которым взаимодействует частица.

Этот квантовый магнит, как рассказывают ученые, будет работать примерно так же, как знаменитый "демон Максвелла", придуманный британским физиком Джеймсом Максвеллом еще в 1867 году для демонстрации того, что второй закон термодинамики можно нарушить хотя бы в теории.

По его задумке некое существо, позднее названное "демоном Максвелла", охраняло дверь между двумя комнатами. Демон, зная энергию приближающейся к двери молекулы, открывает проход только для "быстрых" молекул, закрывая дверь перед "медленными". В результате в одной комнате окажутся все "быстрые" молекулы, а в другой медленные, и возникшую разницу температур можно использовать в практических целях.

Кадр моделирования столкновения двух черных дыр в космосе
© REUTERS/ The SXS Project
Физики заявили о возможности заглянуть за горизонт событий черной дыры

По словам Лесовика, ученые в ближайшее время планируют провести экспериментальную проверку этого эффекта, работающего на квантовом уровне. Такой эксперимент откроет возможность создания квантовых холодильников и двигателей нового типа.

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РИА Наука
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13 пользователей оставили 18 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Магомед Омаров
    считаю, что все выше сказанное не доказуемым
    17:15
    30.01.2017
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  • zolotarev140
    Магомед , во первых : пишется одним словом - *недоказуемым* , во вторых стилистически грамотно фраза выглядит так : *считаю всё выше сказанное недоказуемым*.
    21:18
    30.01.2017
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  • Чуваш Оглу
    Сильные мира сего не дадут вам воплотить удачные эксперименты в реальность
    21:32
    30.01.2017
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  • Black_Sphinx
    Лесовик и его коллеги выяснили...
    Лешие и Кикиморы! :-)))))
    Не удержался, ржачно.
    22:02
    30.01.2017
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  • Оксана Андреева в ответ пользователю Black_Sphinx(показатьскрыть)
    Black_Sphinx, зря смеётесь. Вы даже не представляете, к чему эти расчёты могут привести.
    Прочитала по ссылке ria.ru/science/20101115/296541280.html Жалко, что раньше не прочитала. Потому что ощущение, будто это и есть объяснение действия гомеопатии. Ведь гомеопатия лечит не действующим веществом, а информацией о действующем веществе.
    08:12
    31.01.2017
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  • sendyurev в ответ пользователю Оксана Андреева(показатьскрыть)
    Оксана Андреева, гомеопатия вообще не лечит. А в эксперименте Сано к системе все равно подводилась энергия. Кроме того, гомеопатия не имеет отношения к квантовым эффектам.
    10:23
    31.01.2017
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  • Александр Гридасов в ответ пользователю Оксана Андреева(показатьскрыть)
    Оксана Андреева, """Исследователи с помощью специального оборудования отслеживали каждый поворот бусины, и, когда она вращалась против часовой стрелки, прилагали электрическое напряжение к емкости, в которой она находилась. Такая операция не передавала системе дополнительную энергию, но при этом не давала бусине "раскручиваться" назад. Таким образом, используя только информацию о том, куда провернулась бусина, ученые смогли увеличить запас ее механической энергии лишь за счет энергии броуновского движения молекул."" Энергия не давала бусине раскручиваться назад - значит заставляла бусину накапливать механический момент - спин. Это что? Не вмешательство? Это же принцип аккумулирования энергии! Накачка материального объекта внешними источниками энергии. Приложенный потенциал не расходовался? Не смешите тапки - они и так смешные.
    11:24
    31.01.2017
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  • Юрий Лубянцев
    Авторы видимо не в курсе, что в биологических системах локально этот закон нарушается постоянно. Второй закон - это закон об увеличении энтропии (т.е. беспорядка). Но живой организм возник из хаоса и его упорядоченность в процессе эволюции постоянно увеличивалась. А про быстрые и медленные молекулы нам на физическом факультете рассказывали еще на втором курсе. Называется это флуктуация температуры в микрообъемах вещества.
    "Демон Максвела" - это попытка создать вечный двигатель второго рода. "Изобретателям" лишь бы бюджетные денежки (грант) получить. А чиновники, им без разницы - все равно раздают чужие деньги. Хоть Чубайсу, хоть на изобретение вечного двигателя.
    11:25
    31.01.2017
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  • Александр Гридасов
    Квантовое пространство описывается строго линейными формулами а гравитация, закон Кулона, электростатика и электродинамики - нелинейными. Так как правило обратной пропорциональности квадрату радиуса - нелинейное уравнение. Поэтому никаких квантовых систем и полей в природе не существует. Можно превратить векторные поля в тензорные, но это всего-лишь математическая спекуляция. Для удобства создания тождественных величин можно делать скалярные полевые функции умножая векторы. Это не физическое пространство а математическое допущение. В реальности невозможное.
    11:54
    31.01.2017
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  • ielkin
    Можно не переживать. Всё это давным-давно известно. И второй закон термодинамики - статистический закон, который может отклонятся в ту или иную сторону. А по поводу стрелки времени" - просто выбрали энтропию, как однонаправленный коэффициент и написали вариант определения. Хотя для времени оно не верно, так как время во всех микро процессах абсолютно симметрично направлено. И в формулах время может стоять в этих процессах с любым знаком
    11:57
    31.01.2017
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  • Серега Сержик в ответ пользователю ielkin(показатьскрыть)
    ielkin,
    на время знак-то вы поставите, а изменится ли само время от этого? Меня всегда так потешает, как пишутся длиннющие формулы, в которых время стоит как определяющая величина, но сами люди, которые эти формулы пишут, понятия не имеют, что такое время!!! Что ж, бумага всё стерпит.
    Время всегда будет течь вперед и с одинаковой скоростью, а вот физические процессы могут замедляться или ускоряться, а время - нет.
    Мы же не знаем, что такое время, а пытаемся его измерить. Изобретая часы, мы думаем, что измеряем время? - ага как бы не так. Мы измеряем физические процессы (которые я уже писал, могут ускоряться или замедляться), просто пытаемся выбрать наиболее стабильные и независимые - ну по крайней мере мы так думаем.
    Солнечные часы - что измеряли? - сутки, а по сути оборот планеты. А теперь представьте планета резко замедлилась, что подумает первобытный человек - а-а-а, день и ночь стали длиннее, "время замедлилось". Вот и сейчас, смотря даже на продвинутые на атомные/световые и прочие часы думаем, что видим ХОД ВРЕМЕНИ?
    ...Мы выглядим для более высокого разума как те первобытные люди для нас
    12:30
    31.01.2017
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  • Лиловый Шар РФ в ответ пользователю Оксана Андреева(показатьскрыть)
    Оксана Андреева, простите, но сравнивать квантовую механику и шарлатанство с размешиванием вещества в воде - это верх глупости. Чтобы вывести вещество на порог квантового эффекта требуются затраты энергии и физика, а вы про "абру-кадабру"
    12:41
    31.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Лиловый Шар РФ в ответ пользователю Магомед Омаров(показатьскрыть)
    Магомед Омаров, вы физику вообще изучали? когда-то телефон сочли бы за магию, или вы приверженец экстремистских течений Ислама, где наука это зло?
    12:45
    31.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • ielkin в ответ пользователю Серега Сержик(показатьскрыть)
    Серега Сержик, смысл не только поставить знак. Все законы физики справедливы для времени с обратным знаком и нет ни одного, который мог бы помешать обратному процессу
    16:33
    31.01.2017
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  • Александр Пыров
    "Иными словами, мы движемся сквозь четырехмерное пространство исключительно в одном направлении по оси времени" ©
    Боже, какой ужас! А ничего, что время - это выдуманная человеком субъективная единица? И она не имеет никакого отношения к так называемому "четырехмерному пространству". Напридумывают чуши, а потом эту же чушь пытаются объяснить... Хотя, конечно, результаты бывают ошеломительны.
    18:52
    31.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Серега Сержик в ответ пользователю ielkin(показатьскрыть)
    ielkin,
    вы похоже не прочитали первые строчки - знак вы можете поставить любой - но только правильно ли вы сделаете? время на это вам не ответит и проверить вы это сможете.
    А время вы никак не развернете назад, потому что это как слоеный пирог из мгновений, в котором есть место только одному мгновению, как кадр в кинопленке. на этом кадре лишь одно мгновение ВСЕЙ вселенной. И если собрались что-то там менять во "времени" - то придется менять во всей вселенной
    19:39
    31.01.2017
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  • Rob Braz в ответ пользователю Юрий Лубянцев(показатьскрыть)
    Юрий Лубянцев, второе начало термодинамики описывает замкнутые системы, каким живо
    07:20
    01.02.2017
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  • Rob Braz в ответ пользователю Юрий Лубянцев(показатьскрыть)
    Юрий Лубянцев, второе начало термодинамики описывает замкнутые системы, к которым живые организмы (постоянно взаимодействующие с внешней средой) не относятся. Поэтому никакого нарушения этого закона в организмах нет. Что касается флуктуаций (если их рассматривать как нарушения), то они возникают в любых объектах (не только живых).
    07:23
    01.02.2017
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