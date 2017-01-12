Ученые: вампиры в Бразилии перешли с крови птиц на кровь людей

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Южноамериканские летучие мыши-вампиры, пившие раньше кровь птиц, начали целенаправленно нападать на людей и пить их кровь, к чему они, как считали раньше зоологи, совершенно не приспособлены, говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Chiropterologica.

"Мы были очень удивлены этому открытию. Данный вид рукокрылых не приспособлен к питанию кровью млекопитающих. Похоже, что они приспособляются к изменениям в среде обитания и эксплуатируют новые пищевые ресурсы. Теперь мы опрашиваем местных жителей и пытаемся узнать, как часто их кусают вампиры и где это обычно происходит", — заявил Энрико Бернар (Enrico Bernard) из Федерального университета Пернамбуко в Ресифе (Бразилия).

Бернар и его коллеги совершили это открытие расследуя слухи о появлении вампиров, распространяющиеся среди бразильцев, живущих в окрестностях национального парка Катимбау на северо-востоке Бразилии. Отправившись в местные леса, ученые приступили к поискам следов летучих мышей и мест их ночевки.

Как рассказывает ученый, в данном регионе Бразилии живет один крупный вид летучих мышей-вампиров – мохноногие вампиры (Diphylla ecaudata) массой в примерно 33 грамма и длиной в примерно 8 сантиметров. Эти летучие мыши питаются исключительно кровью птиц, изредка нападают на скот и не боятся людей, позволяя им брать себя на руки.

Ожидаемым образом, Бернару и его коллегам удалось найти множество следов этих тихих вампиров в лесах, в том числе семь десятков образцов их экскрементов. В них, по словам биолога, часто сохраняются обрывки ДНК животного, чью кровь пил мохноногий вампир, благодаря чему можно понять, на каких птиц или млекопитающих он нападал в последние дни и недели.

Следы ДНК ученым удалось найти сразу в 15 образцах фекалий летучих мышей, большая часть которых содержала в себе обрывки генов кур. С другой стороны, в трех из них они открыли следы человеческого генетического материала, что подтвердило слухи – вампиры действительно начали пить кровь людей.

Раньше, как рассказывает Бернар, летучие мыши избегали контактов с людьми и никогда не пытались нападать на них, однако, по всей видимости, ситуация сегодня ухудшилась настолько, что им приходится делать это для того, чтобы выжить. По мнению ученых, популяция диких птиц могла сократиться в национальном парке Катимбау настолько сильно, что вампиры сейчас вынуждены искать счастья за его пределами, нападая на людей, домашнюю птицу и скот.

Подобное открытие, как отмечает ученые, говорит не только об экологических, но и потенциальных медицинских проблемах. Летучие мыши часто выступают носителями крайне опасных и заразных заболеваний, таких как денге или лихорадка Эбола, и переход ими на "человеческую" диету заметно увеличивает шансы распространения ими эпидемий. Пока ученые рекомендуют жителям этого региона Бразилии не спать в гамаках на улице и закрывать форточки сеткой.