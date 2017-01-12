Ученые объяснили, почему западная диета ведет к ожирению

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Гамбургеры, стейки и прочие блюда западной кухни заставляют человека толстеть и переедать по той причине, что действуют подобно марихуане на рецепторы в мозге, управляющие энергетическим балансом тела, пишет журнал Physiology & Behavior.

"Наше исследование показывает, что подавление работы каннабиноидных рецепторов периферической нервной системы является безопасным подходом при лечении переедания и ожирения. Наш подход имеет множество существенных преимуществ по сравнению с традиционными лекарствами от ожирения, которые действуют на мозг и вызывают побочные эффекты", — заявил Николас ди Патрицио (Nicholas DiPatricio) из университета Калифорнии в Риверсайде (США).

Ди Патрицио и его коллега Донован Аргуэта (Donovan Agrueta) сделали свои выводы, наблюдая за поведением, здоровьем и работой мозга мышей, питавшихся большим количеством сахаров и жира на протяжении двух месяцев.

Как выяснилось, такая диета привела не только к ожирению у грызунов, но и развитию необычного явления – гиперфагии, повышенной и необъяснимой тяги к пище. По словам Ди Патрицио, она сопровождалась резким ростом концентрации так называемых эндоканнабиноидов в кишечнике и крови мышей.

Эндогенные каннабиноиды представляют собой аналоги веществ, содержащихся в марихуане, которые сам организм синтезирует в небольших количествах. Множество нервных клеток-рецепторов, реагирующих на них, расположено в кишечнике человека. Не так давно было выдвинуто предположение, что желание поесть, возникающее у любителей "травки", появляется именно в результате реакции этих рецепторов на специфические действующие вещества в марихуане.

Как выяснилось теперь, гамбургеры, стейки и прочая жирная, а также сладкая западная пища действует на организм схожим образом, заставляя его вырабатывать большое количество эндоканнабиноидов.

Когда ученые заблокировали рецепторы при помощи синтезированного ими вещества, "звериный" аппетит мышей резко пропал. Это, по словам биологов, позволяет использовать такие препараты для борьбы с ожирением, не допуская побочных эффектов, характерных для лекарств, действующих на мозг.

В ближайшее время Ди Патрицио и Аргуэта попытаются выяснить, какие именно компоненты западной диеты заставляют организм вырабатывать больше эндоканнабиноидов, и найти гены, управляющие этой реакцией.