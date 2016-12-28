В Институте биологии развития РАН представили живой эквивалент кожи

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Живой эквивалент кожи, который может использоваться для лечения пациентов с серьезными ожогами и ранами, представили в среду в Институте биологии развития имени Кольцова РАН, передает корреспондент РИА Новости.

"Предложена… инженерная конструкция, которая называется живой эквивалент кожи, это золотой стандарт, мировой стандарт лечения ран и ожогов", — рассказал директор Института биологии развития РАН Андрей Васильев. Он отметил, что технология позволяет взять клетки кожи у донора или самого больного и увеличить площадь отобранного кожного покрова в 1000 раз за 18-21 сутки.

По словам Васильева, благодаря этой технологии 90-95%-ные ожоги "становятся решаемой проблемой для медицины". Он отметил, что сейчас от ожогов ежегодно погибают 3,5 тысячи россиян.

"Живой эквивалент кожи является универсальным трансплантатом и может быть применен для лечения различных заболеваний. В частности, для восстановления повреждений роговицы, уретры, для восстановления гортани и даже в стоматологии для лечения пародонта", — рассказал ученый.

Он подчеркнул, что разработки в этом направлении ведутся давно, но их "не могли реализовать" из-за отсутствия нормативно-правовой базы. Васильев отметил, что с вступлением в силу 1 января 2017 года федерального закона "О биомедицинских клеточных продуктах" "появится возможность завершить доклинические исследования и подать документы на регистрацию".

"Мы и дальше будем продолжать эту работу, направленную на поддержку инновационного развития в медицинской науке", — сказал присутствовавший на презентации замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.