В Институте биологии развития РАН представили живой эквивалент кожи

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Живой эквивалент кожи, который может использоваться для лечения пациентов с серьезными ожогами и ранами, представили в среду в Институте биологии развития имени Кольцова РАН, передает корреспондент РИА Новости.
По словам Васильева, благодаря этой технологии 90-95%-ные ожоги "становятся решаемой проблемой для медицины". Он отметил, что сейчас от ожогов ежегодно погибают 3,5 тысячи россиян.
"Живой эквивалент кожи является универсальным трансплантатом и может быть применен для лечения различных заболеваний. В частности, для восстановления повреждений роговицы, уретры, для восстановления гортани и даже в стоматологии для лечения пародонта", — рассказал ученый.
"Мы и дальше будем продолжать эту работу, направленную на поддержку инновационного развития в медицинской науке", — сказал присутствовавший на презентации замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.