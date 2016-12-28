Ученые из России защитят картошку от американских картофельных блошек

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские экологи создали первую базу данных по видовому составу и распространению одного из главных вредителей картофеля, картофельных блошек, который поможет защититься от проникновения новых видов этих насекомых из Америки, Европы и Азии, говорится в статье, опубликованной в журнале Zootaxa.

"Наша таблица поможет сотрудникам службы карантина растений России не допустить проникновения на территорию страны некоторых особо вредоносных видов картофельных блошек американского происхождения, которые уже проникли в южную Европу и наносят там большой ущерб картофелю. Проникновение этих видов в Россию было бы крайне нежелательно, поскольку для борьбы с ними требуется большее число опрыскиваний, чем для борьбы с колорадским жуком", — заявил Андрей Беньковский из Института проблем экологии и эволюции РАН в Москве, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Так называемые инвазивные виды животных, проникающие на новые для себя территории и континенты благодаря неосознанной "помощи" со стороны человека являются одной из главных проблем для экологии Земли сегодня.

К примеру, проникновение бразильских огненных муравьев в США вызвало экологическую катастрофу, уничтожило несколько видов улиток и заметно сократило численность других видов насекомых и даже млекопитающих. Проникновение африканского грибка Batrachochytrium dendrobatidis в Европу, Америку и Азию уничтожило десятки видов лягушек и прочих земноводных, а появление колорадского жука в России и прочих странах в середине 60 годов прошлого века стало большой трагедией для колхозов и домашних хозяйств.

Новой угрозой подобного типа, попавшей в Старый Свет из Америки, являются картофельные блошки (Epitrix spp.), поедающие, как и колорадские жуки, листья картофеля и не дающие ему нормально расти. Эти насекомые, как и их "коллеги" из Колорадо, не имеют естественных врагов на территории Европы и Азии, благодаря чему они стремительно распространяются по югу Европы и другим регионам Евразии.

"Сотрудники служб карантина растений стран Европы, Азии и Северной Америки оказались в трудном положении: стало невозможно определять виды картофельных блошек, поскольку фауна континентов перемешалась, и старые определительные таблицы, написанные отдельно для каждого континента, стали непригодны. В рамках нашего проекта мы создали первую единую определительную таблицу всех картофельных блошек Голарктики, то есть Европы, Азии и Северной Америки", – продолжает Беньковский.

Для решения этой проблемы Беньковский и его коллега Марина Орлова подготовили новый атлас ареалов обитания 28 самых опасных видов картофельных блошек, описывающих внешний облик этих вредителей, их происхождение, пути миграции и то, как устроены их половые органы.

Как надеются Беньковский и Орлова, публикация и распространение этого атласа среди агрономов и специалистов службы карантина растений России поможет предотвратить проникновение уже закрепившихся в Европе инвазивных видов картофельных блошек на территорию страны.