Биохимик из России придумала, как сделать все продукты полезными

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Биохимик из Российской академии наук предлагают создавать особые наноконтейнеры, которые можно ввести в больших количествах в пищу и обогатить ее полезными жирными кислотами и антиоксидантами, говорится в статье, опубликованной в журнале Food Hydrocolloids.

В последние годы биохимики и молекулярные биологи все больше внимания обращают на наночастицы, имитирующие по своему составу различные компоненты живых существ, в том числе пузырьки, при помощи которых клетки транспортируют белки и прочие молекулы внутри себя и между собой.

Подобные структуры уже нашли применение при разработке лекарств от рака, доставляющих лекарство прямо в опухоли, средств для "перепрограммирования" иммунной системы для защиты мозга от рассеянного склероза, и "упаковки" других веществ, которые обладают высокой токсичностью для большей части клеток организма.

Мария Семенова из Института биохимической физики РАН в Москве предлагает создавать подобные частицы, в которые можно упаковывать различные полезные, а не опасные вещества – непредельные жирные кислоты, полезные для сердца, мозга и сосудов, а также различные растительные антиоксиданты.

Подобные структуры, состоящие из белковых молекул и прочих биополимеров, позволяют добавлять омега-3 и омега-6 кислоты и антиоксиданты фактически в любые виды пищи, не опасаясь того, что они испортят вкус еды или будут окислены и уничтожены в результате взаимодействия с молекулами в самой еде.

Дополнительным бонусом к созданию таких частиц, как рассказывает Семенова, чьи слова передает пресс-служба Российского научного фонда, стало то, что попутно она и ее коллеги изучили полезные свойства многих растительных антоксидантов, содержащихся в фруктах и листьях некоторых представителей флоры.

По ее мнению, такие наночастицы можно добавлять в различные соки, йогурты, соусы, кетчупы и другие пищевые продукты, вкус и калорийность которых от этого не поменяется, но при этом они станут гораздо более полезными для людей, особенно тех, кто живет вдалеке от моря и других источников омега-3 и омега-6 жирных кислот.